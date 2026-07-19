L’estate pugliese si arricchisce di uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della provincia di Taranto. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 torna la Sagra del Fegatino di Crispiano, una manifestazione che ogni anno richiama centinaia di visitatori desiderosi di assaporare le eccellenze della cucina locale e vivere tre serate all’insegna della convivialità.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Crispiano, si svolgerà presso l’Istituto F. Severi in Via Bari, con apertura dalle ore 20:30 e ingresso completamente gratuito. Una festa pensata per famiglie, gruppi di amici e turisti che desiderano scoprire uno dei sapori più autentici della tradizione gastronomica pugliese.

Per conoscere altri eventi in Puglia, è possibile consultare gli appuntamenti dedicati alle sagre, alle feste patronali e alle manifestazioni estive in tutta la regione.

Indice

Quando e dove si svolge la Sagra del Fegatino 2026

L’appuntamento è fissato da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 presso l’Istituto F. Severi di Crispiano, in Via Bari.

Ogni sera, a partire dalle 20:30, saranno aperti gli stand enogastronomici e le aree dedicate agli spettacoli, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori tipici, musica e intrattenimento.

Crispiano, conosciuta come la Città delle Cento Masserie, rappresenta una delle mete più interessanti della provincia di Taranto, ideale per trascorrere una giornata tra natura, tradizioni e buona cucina. Per scoprire cosa visitare nel territorio è possibile consultare gli approfondimenti dedicati a Taranto.

Fegatini, bombette, salsicce e sapori della tradizione

Il grande protagonista della manifestazione sarà naturalmente il fegatino, preparato secondo la tradizione locale e cotto alla brace per esaltarne tutto il sapore.

Accanto a questa specialità non mancheranno altri grandi classici della cucina pugliese, come le bombette, le salsicce alla brace e tante altre proposte gastronomiche accompagnate da birra fresca e prodotti tipici del territorio.

La Sagra del Fegatino rappresenta un’occasione perfetta per conoscere le ricette che fanno parte della cultura culinaria della Murgia tarantina, in un’atmosfera genuina e conviviale.

Il programma delle tre serate

Venerdì 24 luglio

La manifestazione prenderà il via con l’apertura degli stand enogastronomici e degli spazi espositivi. La serata sarà animata dal DJ set di Carmine Lacatena, dagli artisti di strada e dal concerto dell’Orchestra Mancina.

Sabato 25 luglio

Il secondo appuntamento proporrà ancora gastronomia, espositori e spettacoli. In programma la mostra statica dedicata al Vespa Club Crispiano con la presenza dei Vespisti Pugliesi, artisti di strada e il concerto live dei Nutriazionisti, prima del DJ set finale.

Domenica 26 luglio

L’ultima serata vedrà nuovamente protagonisti gli stand gastronomici, gli artisti di strada e il concerto di musica popolare con i Mustisci, seguito dal DJ set conclusivo che accompagnerà il pubblico fino al termine della manifestazione.

Perché partecipare alla Sagra del Fegatino

La Sagra del Fegatino è molto più di un semplice appuntamento gastronomico. È una festa popolare che valorizza le tradizioni locali attraverso il cibo, la musica e il coinvolgimento del pubblico.

L’ingresso libero permette a tutti di partecipare e vivere tre serate dedicate ai sapori autentici della Puglia, tra profumi di brace, spettacoli dal vivo e momenti di aggregazione.

È l’occasione ideale per trascorrere una serata estiva in compagnia, degustando prodotti tipici e scoprendo una delle manifestazioni gastronomiche più apprezzate della provincia di Taranto.

Cosa vedere a Crispiano

Chi arriva da fuori può approfittare della manifestazione per visitare Crispiano e il suo territorio, famoso per le numerose masserie, gli itinerari naturalistici e la cucina tradizionale. Il paese rappresenta una delle porte d’accesso alla Murgia tarantina e offre numerosi percorsi dedicati al turismo rurale e all’enogastronomia.

Visitare la sagra significa anche conoscere un territorio ricco di storia, cultura e ospitalità, ideale per un weekend estivo all’insegna delle tradizioni pugliesi.

Informazioni utili e Meteo

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Gli stand apriranno ogni sera dalle 20:30 presso l’Istituto F. Severi di Via Bari a Crispiano.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 328 3330187.

Prima di raggiungere l’evento è consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la propria serata.

La Sagra del Fegatino 2026 si conferma come uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate in provincia di Taranto, un evento che unisce tradizione, cucina tipica, musica e divertimento in una cornice accogliente. Se amate le sagre pugliesi e volete vivere un’autentica esperienza tra sapori locali e spettacoli dal vivo, Crispiano vi aspetta dal 24 al 26 luglio.