Rudy’s Women – Le donne di Valentino al M.U.V. per l’8 marzo 2026. Nell’ambito delle manifestazioni per il 100° anniversario della morte di Rodolfo Valentino, avvenuta a New York il 23 agosto 1926, la Fondazione promuove una nuova iniziativa.

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso il M.U.V. – Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta (Via Vittorio Emanuele, 119), si terrà la proiezione del filmato “Rudy’s Women – Le donne di Valentino”.

Si tratta di un racconto per immagini che ripercorre la vita e la carriera cinematografica di Rodolfo Valentino attraverso le donne della sua vita: dall’amata madre, a June Mathis, la manager che ne intuì il talento e lo sostenne, fino alle attrici che gli furono partner sul set, e a Natacha Rambova, sua seconda moglie.

Il filmato, che diventerà parte del materiale visivo del M.U.V., racconta così il rapporto tra Rodolfo Valentino e le donne: un rapporto fondato su un profondo rispetto della femminilità, da parte di un uomo che disse di sé: “Io sono soltanto la tela su cui le donne dipingono i loro sogni.”

Informazioni utili

* Ingresso libero alla proiezione dalle ore 19:00 alle ore 20:00

* Orario museo: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

* Ingresso gratuito per le donne

Promosso da Fondazione Rodolfo Valentino, con il patrocinio del Comune di Castellaneta.