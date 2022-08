Sabato 6 agosto ritorna in grande stile il Rock ‘n’ roll Party, la festa Anni Cinquanta più grande del sud Italia, che quest’anno spegne le quindici candeline.

Il campo sportivo di Avetrana (TA) è pronto a trasformarsi in un gigantesco Retrò Village: tra pin-up e artisti di strada, auto americane e moto d’epoca, parrucchieri e postazioni trucco, si potrà passeggiare nel mercatino vintage, con esposizioni di dischi, vestiti, libri, tutto rigorosamente legato alla cultura dei mitici Anni ’50.

Rock ‘n’ Roll Party è entrato nel cuore non solo degli appassionati del genere, ma delle migliaia di spettatori che in questi anni hanno potuto rivivere, almeno per una notte, la magica atmosfera dei Fifties. Un evento adatto a tutti, grandi e bambini.

Tra le tante attrazioni del Retrò Village, grazie alla partnership con il RNR Party e sotto la bandiera di “Strade del Sud”, riprende a ruggire dopo anni di stop forzato il Belvedere Motor Party, il più antico evento pugliese di auto americane e moto Custom, giunto anch’esso alla quindicesima edizione. Al suo interno, tre strepitose aree: l’Harley Village, Indian e Moto Guzzi, più un parcheggio riservato a tutti i tipi di moto, alle auto americane e ai Wolkswagen air cooled.

Come in un immenso luna park, sarà divertimento a 360 gradi: dall’immenso mercatino vintage zeppo di prodotti esclusivi, abiti e accessori in perfetto stile anni ’50, muovendosi tra ballerini acrobatici, giocolieri e artisti di ogni tipo, si potrà ammirare il “quartiere” dedicato al trucco e parrucco… e magari azzardare una nuova pettinatura, un ciuffo alla Elvis o un colpo di brillantina.

Tra le grandi novità di questa edizione, la collaborazione con Circonauta, il Festival Internazionale del Circo Contemporanea, ed un’area Vans, dedicata al celebre marchio, in cui alcuni straordinari artisti si esibiranno in dei live painting da non perdere!

Rock ‘n’ Roll Party sarà dunque un vero e proprio villaggio anni ’50, fatto di luci, colori, suoni, sorprese e colpi a effetto, in cui il pubblico viene sedotto dalla magia romantica dello spirito americano, in un viaggio che dura dal tramonto all’alba.

Musica rock ‘n’ roll, show di burlesque e street food, in un’ambientazione degna della trasgressiva Las Vegas, completeranno una serata indimenticabile, presentata dal grande Dr. Feelgood, celebre conduttore di Virgin Radio.

INFO

Rock ‘n’ Roll Party Campo Sportivo – Avetrana (TA) Infoline: 3533638007 Sito Web: http://www.rocknrollerchie. com/