“Road to Battiti” a Ostuni e Bitonto con Achille Lauro e Coma_Cose sabato e domenica. Prosegue il radio live show di Radio Norba in attesa delle 23esima edizione del “Cornetto Battiti Live”. Dopo lo splendido debutto dello scorso weekend ad Andria e Trani, la carovana di “Road to Battiti” si è messa in viaggio verso Ostuni e Bitonto.

Sabato 10 maggio il radio live show di Radio Norba si terrà nel cuore della città bianca, in piazzetta Sant’Oronzo, dove il grande protagonista della serata sarà Achille Lauro. Lo scorso 18 aprile è uscito “Comuni Mortali”, settimo attesissimo album del cantautore romano Achille Lauro per Warner Music Italy. Il nuovo lavoro svela in pieno l’anima cantautorale di un artista dall’identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi. Con sei album all’attivo che spaziano dall’urban al glam, dal rock fino al pop, con “Comuni Mortali” Achille Lauro raggiunge la sua maturità artistica esprimendo la parte più intima di sé, celebrando così un nuovo percorso ispirato dai grandi nomi del cantautorato italiano che hanno accompagnato la sua crescita personale e artistica.

Anticipato dai grandi successi “Incoscienti giovani”, in gara all’ultimo Festival di Sanremo, e “Amore disperato”, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino, l’album di 12 tracce è frutto della lunga permanenza di Lauro tra Los Angeles e New York, dove si è concesso il tempo necessario per produrre e scrivere il suo nuovo lavoro. L’ultimo singolo è Amor, brano dedicato a Roma.

Domenica 11 maggio, invece, il radio live show di Radio Norba farà tappa a Bitonto, tra piazza Marconi e piazza Cavour, dove invece ci saranno i Coma_Cose, reduci dal grande successo radiofonico di “Cuoricini”, il brano che hanno portato all’ultimo Sanremo e che ha conquistato il primo posto nella classifica radio Earone e il disco d’oro.

Il duo composto da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli si prepara a tornare live con un tour che li porterà sui palchi dei principali festival della penisola. Dopo l’estate, ad ottobre, i Coma_Cose celebreranno i 10 anni di carriera con due speciali date evento che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). I Coma_Cose porteranno in tour il loro nuovo album “Vita Fusa”, il quinto in studio, un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il loro percorso, raccontando un nuovo capitolo molto personale.

Altri grandi nomi dunque per Road to Battiti. In ogni tappa il radio live show inizierà intorno alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”, in onda anche su Canale 5.