Road to Battiti prosegue il suo viaggio nelle località più affascinanti della Puglia e arriva ad Alberobello. La tappa del 20 giugno vedrà protagonista Annalisa, pronta a conquistare il pubblico con i suoi più grandi successi in uno scenario unico al mondo.

Indice

Data e orari

L’evento è in programma il 20 giugno. Dalle 18 inizierà l’animazione di Radio Norba con musica e intrattenimento per tutti.

Alle ore 21 spazio all’attesissima esibizione live di Annalisa.

Dove si svolge il concerto

Lo stage sarà allestito in Largo Martellotta, nel cuore di Alberobello. La location consentirà ai visitatori di vivere contemporaneamente la magia dei Trulli e l’energia di uno dei più importanti eventi musicali dell’estate.

Annalisa protagonista della serata

Annalisa è tra le artiste più seguite degli ultimi anni. I suoi successi dominano le classifiche e le radio italiane, rendendola una delle presenze più attese dell’intero tour Road to Battiti.

Il concerto offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la sua recente carriera artistica.

Il villaggio Road to Battiti

Il villaggio dei partner sarà allestito in Via Don Francesco Gigante. Durante il pomeriggio saranno organizzate attività dedicate ai fan e momenti di intrattenimento che accompagneranno l’attesa del concerto serale.

Cosa vedere ad Alberobello durante l’evento

Chi raggiungerà Alberobello per il concerto potrà approfittarne per visitare il celebre Rione Monti e il Rione Aia Piccola, patrimonio UNESCO e simbolo della Puglia nel mondo.

La tappa rappresenta quindi una perfetta occasione per unire musica, cultura e turismo.

Per scoprire altri eventi in Puglia è possibile seguire le iniziative dedicate all’estate pugliese.

Prima della partenza si consiglia di consultare il Meteo in Puglia per verificare le condizioni previste durante la giornata.