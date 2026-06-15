L’estate pugliese continua a regalare grandi emozioni con il tour Road to Battiti. Domenica 21 giugno il protagonista assoluto sarà Achille Lauro, artista capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico con spettacoli sempre originali e ricchi di energia.

Indice

Programma della giornata

Dalle ore 18 il pubblico sarà coinvolto dai conduttori di Radio Norba con musica, giochi e interviste agli ospiti della serata.

Alle 21 inizierà il concerto di Achille Lauro, momento centrale dell’intera manifestazione.

La location dell’evento

Il palco sarà allestito in Largo Gelso, una delle zone più panoramiche di Polignano a Mare. La vista sul mare renderà ancora più suggestiva l’esperienza del concerto.

Polignano rappresenta una delle mete turistiche più amate della regione e offrirà ai visitatori numerose opportunità per trascorrere una giornata completa tra mare, gastronomia e spettacolo.

Achille Lauro protagonista assoluto

Achille Lauro porterà sul palco uno show coinvolgente con i suoi brani più famosi. L’artista è considerato uno dei performer più innovativi della musica italiana contemporanea.

La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario Road to Battiti.

Area villaggio e attività

Il villaggio partner sarà allestito in Via San Vito e accoglierà il pubblico fin dal pomeriggio con attività promozionali, intrattenimento e iniziative dedicate ai fan.

Consigli per partecipare

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Si consiglia di raggiungere l’area dell’evento con largo anticipo per evitare lunghe attese e trovare una posizione favorevole.

Chi arriva da altre città può approfittare dell’occasione per visitare il centro storico di Polignano a Mare e le sue celebri terrazze panoramiche.

Per restare aggiornati sui migliori eventi in Puglia è utile seguire le manifestazioni estive organizzate sul territorio.

Prima di partire è sempre consigliato controllare il Meteo in Puglia per vivere l’evento senza imprevisti.