Il 19 giugno Bari ospita una delle tappe più attese di Road to Battiti con quattro grandi protagonisti della musica italiana pronti a esibirsi gratuitamente davanti al pubblico pugliese.
La grande festa dell’estate pugliese continua con una nuova imperdibile tappa di Road to Battiti. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, il tour che anticipa TIM Battiti Live arriva a Bari il 19 giugno con una serata ricca di musica, spettacolo e divertimento. Sul palco di Largo Giannella saliranno Serena Brancale, Levante, Delia e The Kolors per uno show gratuito che promette di richiamare migliaia di spettatori.
Indice
- Quando si svolge Road to Battiti Bari
- Dove si trova il palco
- Gli artisti protagonisti
- Il villaggio partner
- Come partecipare
Quando si svolge Road to Battiti Bari
L’appuntamento è fissato per il 19 giugno. Dalle ore 18 inizieranno le attività di animazione curate dai conduttori di Radio Norba, che accompagneranno il pubblico con musica, giochi e interviste esclusive agli artisti.
Alle ore 21 prenderanno il via le esibizioni live che renderanno speciale questa serata sul mare di Bari.
Dove si trova il palco
La location scelta è Largo Giannella, uno degli spazi più suggestivi del lungomare barese. La posizione consente di assistere allo spettacolo in una cornice unica, tra mare e città.
Per chi arriva da fuori città, Bari offre numerose possibilità di parcheggio e collegamenti ferroviari che permettono di raggiungere facilmente l’area dell’evento.
Gli artisti protagonisti
Grande attesa per Serena Brancale, artista pugliese capace di unire jazz, soul e pop contemporaneo. Sul palco salirà anche Levante, tra le cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano.
Spazio inoltre a Delia, giovane talento emergente, e ai The Kolors, band amatissima dal pubblico grazie ai numerosi successi radiofonici degli ultimi anni.
Gli artisti saranno protagonisti anche delle interviste realizzate da Radio Norba prima delle esibizioni.
Il villaggio partner sul Molo San Nicola
Oltre al concerto, il pubblico potrà visitare il villaggio allestito presso il Molo San Nicola. Qui saranno presenti attività promozionali, intrattenimento, gadget e momenti di coinvolgimento dedicati ai visitatori.
Si tratta di un’occasione per vivere l’esperienza Road to Battiti fin dal pomeriggio.
Come partecipare
L’ingresso è completamente gratuito fino al raggiungimento della capienza consentita. Per questo motivo è consigliabile arrivare con anticipo, soprattutto per chi desidera assistere al concerto dalle prime file.
Per rimanere aggiornati sui principali eventi in Puglia è utile seguire gli aggiornamenti dedicati alle manifestazioni estive.
Prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia per organizzare al meglio la giornata.