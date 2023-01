Le fantastiche Cave di Fantiano di Grottaglie tornano ad essere teatro per la corsa campestre. Domani si disputa la prima fase dei campionati regionali di società e come sempre il numero delle adesioni è elevatissimo per tutte le categorie (in totale oltre 500 adesioni).

La manifestazione è organizzata dalla ASD Atletica Grottaglie con la collaborazione della Fidal Puglia ed il patrocinio dell’Ente locale. Essa vale anche come seconda prova del circuito CrossinPuglia 2023 – VIII Memorial Nino Grottoli. La riunione di giuria e concorrenti è fissata per le ore 9 mentre la prima competizione prenderà il via alle 9.20 (Promesse e Senior Uomini che si cimenteranno sui 10 km).

Il programma prevede alle 10.20 la gara da 8 km per Junior Uomini e Promesse/Senior Donne. Alle 10.30 è segnata la riunione di giurie e concorrenti per le categorie giovanili le cui competizioni scatteranno alle ore 11.10 con la 5 km riservata ad Allievi (ma altresì alla categoria Junior Donne). Seguirà la 4 km per Allieve alle 11.40. I Cadetti (3 km) partiranno alle 12 mentre le Cadette alle 12.15 (2 km). Ragazzi impegnati alle 12.30 sui 1500 metri come le Ragazze che partiranno subito dopo. Chiuderanno le età più tenere: a partire dalle 12.50 spazio alle tre fasce (A, B, C in ordine) degli Esordienti.

Una importante novità sarà tenuta a battesimo per questa edizione. Il campo gara non verrà raggiunto direttamente da atleti ed accompagnatori. Gli ospiti della ASD Atletica Grottaglie potranno parcheggiare i propri mezzi nei pressi dello stadio “D’Amuri”. Da qui partiranno costantemente navette che condurranno atleti ed accompagnatori alle Cave di Fantiano. Il servizio comincerà alle 7.15 per terminare alle 14.30 ed è prevista la partenza di una navetta ogni dieci minuti. Allo stesso modo le navette ricondurranno presso il “D’Amuri” con partenze cadenzate ed intervallate da pochi minuti.

Come sempre saranno allestite aree ristoro e si potrà godere del contatto stretto con un luogo affascinante, ricco di storia e dai colori mediterranei.