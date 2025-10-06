Al via la XIV stagione teatrale “Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale” Infiniti mondi, con l’organizzazione artistica a cura di Improvvisart

Infiniti mondi, un mosaico cangiante, un cielo pieno di costellazioni da visitare e di terre da esplorare. Il teatro d’improvvisazione non si limita a raccontare: rimescola il passato e il presente, immagina mondi ideali e possibili, alternative luminose alla realtà concreta, spesso dura e immobile. È un rito fragile e potente, un laboratorio di futuro dove attori e spettatori camminano insieme su un filo invisibile. Qui l’effimero diventa risposta, la fantasia si fa resistenza, l’imprevedibile apre varchi per cambiare prospettiva. E’ un esercitazione mentale, fisica ed emozionale al cambiamento. Perché i mondi non finiscono mai, e il teatro è il luogo dove possiamo inventarli, viverli e, forse, cambiare quello reale.”

Secondo spettacolo della rassegna sarà Matrioska, atto unico di Improvvisazione Teatrale con gli attori della Compagnia Improvvisart e la regia di Fabio Musci, accompagnati dalle musiche improvvisate del maestro Marco Rollo.

Matrioska è improvvisazione teatrale senza limiti. È un susseguirsi di scene che nasceranno da un suggerimento dato dal pubblico e che si genereranno una dall’altra. È ispirazione che crea nuove ispirazioni, mondi che contengono altri mondi, storie che generano nuove storie.

Gli attori saranno totalmente liberi da schemi e seguiranno il proprio istinto per creare scene poetiche, drammatiche, oniriche, divertenti o folli; ciascun quadro potrà durare minuti o istanti, ma una cosa è certa: ogni storia sarà totalmente improvvisata e, pertanto, irripetibile e al termine dello spettacolo rimarrà solo un’emozione e un ricordo tra lo spettatore e gli attori.

Matrioska – atto unico di improvvisazione teatrale

10 ottobre 2025 – ore 20:30

Teatro Asfalto, via Birago 60 – Lecce

Ingresso €12 + 0,60 di commissione di prevendita. Biglietti ridotti per universitari.

Acquisto biglietti su prenota.improvvisart.com.

Info al 328.7686080 – Evento con posti limitati