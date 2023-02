L’APS Tarantinidion in collaborazione con l’Associazione “Vito Forleo”, organizza sabato 4 febbraio 2023 ore 20.00 c/o la propria sede in via Duomo 247 Taranto Vecchia “Racconti e canti attorno al braciere”.

Tarantinidion APS vi accoglierà attorno al braciere per rivivere tutti insieme le atmosfere dell’antico focolare domestico, dimenticato e perduto attraverso il tempo. Canti della Tradizione Popolare, racconti e storie di una Taranto scomparsa. Nel corso dell’esibizione i partecipanti potranno degustare i sapori della tradizione: vino e mandarini.

Guideranno il racconto: Cinzia Pizzo: voce, castagnette; Giù Di Meo: voce, chitarra; Antonello Cafagna chitarra e narrazione.

All’interno dell’evento potrete visitare una piccola mostra di oggetti in uso nei tempi antichi. Ticket: 10.00 € a persona comprensivo di degustazione e spettacolo. Lo spettacolo avrà luogo con il raggiungimento massimo di 10 prenotati, rispettando, ovviamente tutte le norme igienico-sanitarie anti covid19

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. Info. e prenotazioni WhatsApp al numero: 3479146213