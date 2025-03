Mr. Santini in QUASIMUSICALE uno spettacolo di clown comedy di e con Stefano Bitetti musiche dal vivo di Francesco Dracca. Domenica 23 marzo L’Albero delle Storie, rassegna per famiglie a cura del Teatro delle Forche, propone un appuntamento per un pubblico di ogni età.

Mr. Santini è un clown-fantasista, e il suo show, dal sapore decisamente di altri tempi, fonde giocoleria ed equilibrismo a gag musicali. Paragonato dal pubblico in più occasioni al grande Buster Keaton, Mr. Santini porterà lo spettatore, coinvolgendolo direttamente nella sua performance, all’interno di un mondo fatto di equilibri precari e comicità.

Lo spettacolo Quasimusicale

Numeri unici, originali, poetici e demenziali, dall’alto profilo tecnico, il tutto combinato insieme. Mr. Santini, unico in Italia, presenta un atto in cui riesce ad attaccare tre grossi sturalavandini sulla sua testa mentre è in equilibrio su una sfera gigante e contemporaneamente suona un piccolo ukulele.

Numeri soavi come il contact juggling magistralmente condotti: Santini è tra i pochi che arriva a manipolare fino a otto sfere contemporaneamente.

Numeri musicali in cui Mr. Santini consegnando al pubblico sette campanelle riesce a suonare il suo grande pianoforte umano, oppure in cui suona la sua improbabile sega musicale.

Il pubblico di grandi e piccoli è atteso al Teatro Comunale “Nicola Resta” in Piazza Garibaldi a Massafra (TA), con ingresso alle ore 17.30 e sipario alle 18.00. Biglietto: 5 €. Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 324.610.3258 (10-12.30 / 16-19) oppure online su Vivaticket. info@teatrodelleforche.com