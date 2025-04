Pupo in concerto al Teatro Nuovo di Martina Franca. Nuove suggestioni musicali insieme al carisma di Pupo. Il racconto di un percorso umano ed artistico straordinario, quasi unico, da scoprire a teatro.

“SU DI NOI …la nostra storia”, oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un viaggio seducente ed affascinante, nella vita di Enzo Ghinazzi. Ovunque sia stato rappresentato, dall’Italia all’Australia, dagli Stati Uniti al Canada e poi ancora in Europa, fino ad arrivare a tutti i Paesi dell’Est, il successo ottenuto è stato travolgente.

“SU DI NOI …la nostra storia”, non è solo uno spettacolo da vedere ma, soprattutto, un’emozione da vivere. Appuntamento in Data: 11/05/2025. Inizio: 21.00 per biglietti: https://www.ticketone.it/event/pupo-su-di-noi-la-nostra-storia-teatro-nuovo-19196067/