Torna anche quest’anno la sezione scuola del festival Vicoli Corti. Dal 13 al 16 gennaio al TaTÀ si terrà il Premio Pricò, contestualmente alla Giffoni School Experience. Nelle varie attività sono undici le scuole di Taranto e provincia coinvolte, per un totale di 2000 studenti

Ventidue plessi scolastici di undici diversi istituti, per un totale di duemila studenti di ogni ordine e grado. È a loro che si rivolge “Pricò – Il Cinema è Giovane”, la sezione dedicata alle scuole dello storico festival massafrese Vicoli Corti – Cinema di Periferia, che torna anche quest’anno a Taranto e provincia.

Il progetto ideato e prodotto da Il Serraglio APS, con Vincenzo Madaro nel ruolo di responsabile, è stato nuovamente ammesso a finanziamento per il bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Un risultato di rilievo che conferma il valore dell’iniziativa e l’impatto generato negli scorsi anni. Pricò – Il Cinema è Giovane giunge quindi alla sua terza edizione e si presenta ancora una volta come un percorso di educazione al linguaggio cinematografico che coniuga visione, formazione e orientamento professionale per studenti e docenti.

Si comincia in questi giorni, con il Premio Pricò, che andrà in scena all’auditorium TaTÀ dal 13 al 16 gennaio, in occasione di una tappa di School Experience, la rassegna itinerante del Giffoni Film Festival dedicata alle opere realizzate in ambito scolastico. Si tratta di una partnership prestigiosa che si rinnova dopo la fortunata esperienza del 2024. Le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, scaglionate per giornate, assisteranno alla proiezione di cortometraggi che sono divisi in due sezioni: corti professionali e corti realizzati dalle scuole.

I film in visione affrontano temi cari alle giovani generazioni: la lotta al bullismo e alle discriminazioni, l’identità e l’inclusione, le fragilità emotive, le relazioni amicali e familiari, l’amore per la natura e il rispetto dell’ambiente. Gli studenti tarantini coinvolti voteranno il loro cortometraggio preferito.

Inoltre, martedì 13 gennaio spazio alla formazione docenti con il laboratorio “Digital Prof” a cura del team di Giffoni, mentre nella mattinata del 16 gennaio si terrà un webinar di presentazione di NextUs, piattaforma internazionale di cinema creata come strumento di supporto alla didattica. Alla tappa tarantina di School Experience collabora anche il CGS Taras. L’evento ha il patrocinio della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e del Comune di Massafra.

Oltre al Premio Pricò, sono molteplici e articolate le linee d’azione del progetto. Immancabili le masterclass per gli studenti sui mestieri del cinema, alla presenza di professionisti del settore, e i laboratori di produzione con la realizzazione finale di cortometraggi di finzione (uno già in fase di lavorazione con gli studenti del liceo artistico “V. Calò” di Taranto, sotto la guida del regista Saverio Cappiello) e di spot sul tema dei diritti, in collaborazione, questi ultimi, con Amnesty International Italia.

Previsti anche cineforum in sala guidati da esperti, la partecipazione degli studenti a festival in qualità di giurati, e un’attività di mentoring sul linguaggio cinematografico con supporto psicoterapeutico per l’educazione emotiva e affettiva. Ai docenti invece saranno riservati incontri formativi con esperti del linguaggio audiovisivo per portare il cinema dentro la didattica in modo consapevole e innovativo.

Questi gli istituti scolastici coinvolti nelle attività del progetto Pricò – Il Cinema è Giovane: il liceo artistico “V. Calò” per le sue sedi di Grottaglie e Taranto, a Massafra l’I.C. “G. Pascoli”, l’I.C. “San Giovanni Bosco”, l’I.C. “De Amicis-Manzoni” e il Liceo “D. De Ruggieri”, l’I.C. “Giovanni XXIII” di Statte, l’I.I.S.S. “Lentini-Einstein” di Mottola e a Taranto l’I.C. “C.G. Viola”, l’I.C. “Vico-De Carolis” e l’IISS “Liside- Cabrini”. Il progetto si avvale di diversi partner: l’associazione Brigadoon – Altre Storie del Cinema, Savoia Cityplex, Nuovo Cinema Vittoria di Grottaglie, Coop. Teatrale CREST, Teatro delle Forche, Intervallo Film, WeShort, REC-Recitazione e Cinema.

«Sarà un altro anno entusiasmante. – afferma il responsabile del progetto, Vincenzo Madaro – Tante le attività per gli studenti e per i docenti, mentre si rafforza la collaborazione con Giffoni, che ha voluto fortemente confermare la tappa pugliese a Taranto. Da novembre sono iniziate le attività di formazione e a marzo gireremo un corto nel quartiere Tamburi con gli studenti del liceo Calò. Inoltre stiamo già pensando alla prossima edizione, che vedrà la creazione di un vero e proprio festival dedicato alle scuole pugliesi e del Sud Italia».