L’arte torna protagonista a Taranto con il progetto “CREO – L’Arte che unisce forma, passione e creatività”, un’iniziativa ideata e promossa da Precis Arte che celebra la forza del gesto artistico come strumento di unione, dialogo e rinascita.

L’evento sarà ospitato presso l’Antica Masseria Corte Lo Jucco di Talsano, suggestiva cornice

di memoria e bellezza, dal 19 al 26 ottobre 2025, con inaugurazione ufficiale domenica 19 ottobre alle ore 10.30.

Il progetto coinvolge 29 artisti provenienti da diverse città italiane – Vincenzo Rossi, Suzana Lotti, Luca S., Ada Caccin, Giuseppe La Sorsa, Guillermina Rivera “Guikni”, Fulvio Z’Ago, Angelo Monte, Francesco Cassanelli, Gabriella Ros, Maria Teresa Stasi, Rita Guardavascio, Maria Giuseppina Maddaluno, Salvatore Gerbino, Lena Gentile, Lucia Alegiani, Tina Bernardone, Giuseppa Maria Gallo, Rossella Passarelli, Roberto Pino, Sery Mastropietro, Chiara Vannucchi, Francesco Macrì, Lucia La Sorsa, Vincenzo Massimillo, Rebus Junior, Myriam Zoe, Francesca De Donatis, Indaco – chiamati a interpretare il tema della creatività.

Un totale di 70 opere (settanta) in esposizione articolate in tre collettive dal carattere originale e coinvolgente:

Cuore d’Artista, dove ogni autore si esprime su tele sagomate a forma di cuore (30×30 cm), trasformando l’amore per l’arte in un linguaggio universale di emozioni;

dove ogni autore si esprime su tele sagomate a forma di cuore (30×30 cm), trasformando l’amore per l’arte in un linguaggio universale di emozioni; Taglieri d’Autore, in cui il quotidiano incontra l’arte: il tagliere di legno diventa simbolo di tradizione e creatività, superficie viva di memoria e invenzione;

in cui il quotidiano incontra l’arte: il tagliere di legno diventa simbolo di tradizione e creatività, superficie viva di memoria e invenzione; Mini tele 10×10, piccole opere magnetiche che condensano in spazi ridotti la potenza evocativa dell’immaginazione, componendo un mosaico dinamico e sorprendente.

Durante l’inaugurazione interverranno i curatori dell’evento, i critici d’arte Lucia La Sorsa e

Vincenzo Massimillo, che introdurranno il progetto illustrandone le finalità e la visione estetica. La mattinata sarà arricchita dagli interventi poetici di Adriana Galasso, Stefania Casamassima e Antonello Vozza, che con le loro liriche accompagneranno il dialogo tra arte visiva e parola, tra emozione e pensiero.

“Creo” – come sottolineano i curatori – è più di una mostra: è un percorso di condivisione e scoperta, un invito a superare i confini tra tecnica e sentimento, a riconoscere nell’arte la forza che unisce esperienze, linguaggi e generazioni diverse.

Le opere saranno visitabili tutti i giorni, dal 19 al 26 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso la sala espositiva dell’Antica Masseria Corte Lo Jucco. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea e per quanti credono nella creatività come ponte tra cultura, emozione e comunità.