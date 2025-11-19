Anche per l’anno scolastico 2025/2026, Pricò_Il Cinema è Giovane è stato ammesso a finanziamento per il Bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola-Progetti di rilevanza territoriale” del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Un risultato di rilievo che conferma il valore dell’iniziativa e l’impatto costruito negli anni.

Il progetto, ideato e prodotto da Il Serraglio APS e Vicoli Corti_Cinema di Periferia, con Vincenzo Madaro nel ruolo di responsabile, è giunto alla terza edizione e si presenta come un percorso di educazione al linguaggio cinematografico che coniuga visione, formazione e orientamento professionale, rivolto a 2000 studenti di ogni ordine e grado e docenti della provincia di Taranto di 22 plessi scolastici.

Pricò rappresenta la sezione dedicata alle scuole del festival massafrese Vicoli Corti_Cinema di Periferia, giunto lo scorso agosto alla ventesima edizione.

Molteplici e articolate le linee d’azione. Ai docenti sono riservati incontri formativi con esperti del linguaggio audiovisivo per portare il cinema dentro la didattica in modo consapevole e innovativo. Immancabili, per studentesse e studenti, le masterclass sui mestieri del cinema con professionisti del settore e i laboratori di produzione con la realizzazione finale di cortometraggi di finzione e di spot sul tema dei diritti, in collaborazione, questi ultimi, con Amnesty International Italia. Previsti anche cineforum in sala con la guida di esperti, la partecipazione degli studenti a festival in qualità di giurati, e un’attività di mentoring sul linguaggio cinematografico con supporto psicoterapeutico per l’educazione emotiva ed affettiva.

Dal 13 al 16 gennaio 2026 all’auditorium TaTÀ di Taranto torna inoltre il Premio Pricò in occasione di una tappa della quinta edizione di Giffoni School Experience, rassegna itinerante del celebre festival di cinema per ragazzi dedicata alle opere realizzate in ambito scolastico. Una partnership prestigiosa che si rinnova dopo la fortunata esperienza dell’ottobre 2024.

Sono coinvolti nelle attività undici istituti scolastici della provincia. Il Liceo Artistico “V. Calò” per le sue sedi di Grottaglie e Taranto, a Massafra I.C. “Pascoli”, I.C. “San Giovanni Bosco”, I.C. “De Amicis-Manzoni” e Liceo “D. De Ruggieri”. A Statte I.C. “Giovanni XXIII”, a Mottola I.I.S.S. “Lentini-Einstein”. Nel capoluogo ionico, I.C. “C.G. Viola”, I.C. “Vico-De Carolis”, IISS “Liside-Cabrini”.

Il progetto si avvale di diversi partner. Un’iniziativa in crescita costante, che continua a portare il cinema nelle scuole come strumento di conoscenza, creatività e futuro.

Instagram: prico_ilcinemaegiovane

Facebook: Pricò_Il Cinema è Giovane

Illustrazione e progetto grafico: Annalisa Manfredi