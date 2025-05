Un doppio evento chiuderà “Pricò _ Il Cinema è Giovane”, il progetto de Il Serraglio APS che dallo scorso anno di fatto costituisce la sezione scuole dello storico festival Vicoli Corti _ Cinema di Periferia.

Martedì 20 maggio al teatro comunale “N. Resta” di Massafra, con la proiezione dei primi tre episodi della serie animata “Nicopò”, verrà inaugurato “Pricò _ Cinema di Comunità”, un nuovo spazio per rassegne e cineforum scolastici, a disposizione anche delle associazioni che ne avranno bisogno. Si tratta di una novità importante per la cittadina ionica, orfana di sale cinematografiche dopo la chiusura del cineteatro Spadaro. A seguire, il creatore della serie per bambini Nicola Sammarco terrà un laboratorio sul cinema di animazione. L’iniziativa, fortemente voluta da Il Serraglio APS, è finanziata dal Piano Nazionale Cinema ed Immagini per la scuola. All’inaugurazione, che si terrà al mattino, parteciperanno le prime classi delle tre scuole primarie di Massafra.

Mercoledì 28 maggio ci si sposta al Savoia Cityplex di Taranto, dove in mattinata saranno presentati il cortometraggio “Meta” e degli spot sui diritti umani realizzati dagli studenti del liceo artistico “V. Calò” di Grottaglie e Taranto (questi ultimi con la supervisione di Amnesty International Italia). I prodotti audiovisivi sono l’esito finale dei laboratori sui mestieri del cinema che si sono svolti da ottobre ad aprile. Chiuderà l’evento la visione de “Il mio compleanno”, opera prima di Christian Filippi. Questa proiezione rappresenta l’anteprima della 20a edizione del festival Vicoli Corti, che si svolgerà a Massafra dal 19 al 24 agosto.

Il progetto “Pricò _ Il Cinema è Giovane”, coordinato dal direttore artistico di Vicoli Corti Vincenzo Madaro, quest’anno ha coinvolto più di 2.000 studenti, di 12 scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto. Il fiore all’occhiello, che comincia a far parlare di sé, è il Premio Pricò, organizzato in collaborazione con Giffoni School Experience, in cui le scuole competono tra di loro con dei propri lavori audiovisivi.

Ma tanto interesse hanno destato anche le masterclass per studenti e docenti, i laboratori sui mestieri del cinema e la produzione di quattro opere audiovisive. Inoltre gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare a festival e cineforum. Pricò si articola in diverse azioni, con obiettivi specifici, che in parte rientrano nella film education, mirando a stimolare l’interesse critico e la conoscenza da parte del pubblico, in particolare di quello giovane, per i film e le opere audiovisive quali strumenti di comunicazione, in parte sono career-oriented, ponendosi come occasione di avvicinamento degli studenti al settore cinematografico da un punto di vista professionale, attraverso una formazione sia teorica sia pratica.

Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema ed Immagini per la Scuola, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo. Sono stati partner progettuali WeShort, Monsters – Fantastic Film Festival, Intervallo Film, Officina Visioni e Teatro delle Forche.