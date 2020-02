Venerdì 7 febbraio alle ore 18.00 la libreria Mondadori via De Cesare, organizza la presentazione del nuovo libro “Tu sei per me come questa luna piena” di e con Michele Mirabella.

Il Professore Michele Mirabella torna a Taranto per presentare il suo nuovo libro” Quando c’è la salute”. L’evento culturale, organizzato dalla libreria Mondadori di Via De Cesare per venerdì 7 febbraio alle ore 18.00, sarà ospitato all’interno della Sala Convegni Sala Convegni del Padiglione SS. Crocifisso del Dipartimento di Salute Mentale in Via SS Annunziata (presso ex Ospedale Vecchio) di Taranto. Dialogheranno con l’autore, Leo Spalluto, Direttore responsabile lojonio.it e Alessandra Macchitella, scrittrice e giornalista; ad aprire l’evento i saluti dello psicologo Dr. Giancarlo Magno.

Il libro

“Quando c’è la salute. Storie vere o supposte: curiosità, miti e dicerie della medicina” è un nuovo manuale di scienza e ironia scritto da Michele Mirabella con Sandro Settimj, un libro senza alcuna pretesa di tipo storico o scientifico. Nel suo insieme un compendio leggero di informazioni, miti, curiosità, modi di dire, dicerie, pettegolezzi e illazioni che circondano la storia della medicina, una sorta di dietro le quinte medico-sanitario di eventi, scoperte e personaggi antichi e moderni in cui il lettore potrà scoprire verità o supposte tali, col sorriso sulle labbra.

Siamo culturalmente abituati ad allontanare da noi la malattia, e quindi la medicina, separandole dalla vita, come se non ne facessero parte. Ma la scoperta della natura, del funzionamento e delle patologie del corpo umano, così come le lacune, gli errori e i progressi della scienza medica sono strettamente connessi a tutti gli altri campi della storia. Se alla vigilia di Waterloo Napoleone non avesse accusato un violento attacco di emorroidi che gli impedì di guidare le sue truppe in battaglia, è probabile che l’attuale situazione geopolitica dell’Europa sarebbe assai diversa…

Informazioni

L’ingresso all’evento è libero, il libro è disponibile presso Mondadori Store, via De Cesare n°35, Taranto Tel.099.4591661 Facebook @mondadoritaranto