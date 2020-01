Penultimo appuntamento della seguitissima rassegna “Il Mercato dei libri”, una serie di presentazioni “a chilometro zero”, promossa dall’Info Point di Castellaneta e dalla Pro Loco “Rodolfo Valentino”.

Dopo “L’Archivista di Bianca Cordero, “L’ammissibile verità” di Andrea Carbotti ed “Il ladro di accendini” di Marilia Fico, mercoledì 15 gennaio alle 18:30 toccherà al tarantino Tonio Vinci, coinvolgere l’attenta platea della neonata sala conferenze delle “Officine Mercato Comunale” di Castellaneta, mostrando e parlando del suo: “O Stablmend. Storie di fumi, lotte e amore a Taranto”.

Il libro

E’ scritto e disegnato con passione e sentimento. Tutto racchiuso in un libro, che parla di Michele, giovane operaio Ilva alle prese con il ricatto occupazionale e di Paola, figlia di un notaio, molto attiva nelle mobilitazioni contro l’inquinamento prodotto dallo stabilimento.

Il laboratorio di fumetto

In occasione della presentazione di questa graphic novel, l’Infopoint Castellaneta organizzerà un laboratorio di fumetto per ragazzi, a cura di Rocco Castellano. Sarà un’occasione per avvicinare i ragazzi al mondo del fumetto, attraverso la realizzazione di una breve e divertente storia. I piccoli artisti scopriranno come esprimere in modo creativo la propria personalità. Inoltre, impareranno ad usare un linguaggio molto speciale fatto di suoni, parole, mimica del corpo e dei volti. Tutto questo in un disegno.

Appuntamento, come detto, a mercoledì 15 gennaio a partire dalle 18:30 nelle “Officine Mercato Comunale” di Castellaneta.