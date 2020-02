Sabato 8 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Convegni dell’Ospedale SS.Crocifisso (già Ospedale Vecchio), in via SS. Annunziata a Taranto, si terrà la presentazione del libro di Franco Lolli “Inattualità della psicanalisi (l’analista e i nuovi domandanti).

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Taranto, vedrà la partecipazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Maria Nacci e della Dirigente Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica dell’Asl Taranto, dott.ssa Dora Chiloiro. Converserà con l’autore la Psicanalista e Didatta SIPSA (Società Italiana Psicodramma Analitico), dott.ssa Antonia Guarini.

L’autore

Franco Lolli, autore di diversi testi, vive e lavora nelle Marche. E’ psicoterapeuta, psicoanalista, vicepresidente Jonas (Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi), direttore dell’Isituto l’Irpa (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata), direttore scientifico dello Cserim (Centro Studi e Ricerca sull’Insufficienza Mentale). Docente presso diverse scuole di specializzazione in psicoterapia e supervisore clinico di numerosi enti pubblici e privati è già autore di diversi saggi quali: “Le perversioni nella clinica psicoanalitica” e di “L’uno per uno. Elementi di diagnosi differenziale in psicoanalisi”.