Presentazione del libro A Taranto nel Settecento: Una storia narrata, di Vincenzo Antonio Greco, un’opera che racconta la città in un secolo di profondi mutamenti attraverso le voci e le tracce conservate nelle carte d’archivio.

Il libro nasce da una ricerca appassionata e rigorosa condotta da Vincenzo Antonio presso l’Archivio di Stato di Taranto: protocolli notarili, lettere e atti ufficiali diventano il filo conduttore di una narrazione che ci restituisce una Taranto viva, attraversata da tensioni sociali, trasformazioni urbanistiche e dinamiche economiche di respiro mediterraneo.

Quando: Venerdì 17 ottobre 2025 ore 17:30

Dove: Archivio di Stato di Taranto – via F. Di Palma n. 4

Intervengono a dialogare con l’autore Vincenzo Antonio Greco: la direttrice dell’Archivio di Stato di Taranto, dott.ssa Valentina Esposto, ed il prof. Stefano Vinci coordinatore dei corsi di laurea in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico, in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università di Bari. Sarà presente l’editore prof. Piero Massafra.

Un’occasione per riscoprire la città attraverso i suoi documenti, per ascoltare storie dimenticate e per dialogare con chi le ha riportate alla luce.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.