Edizione Spring del Porta Napoli Street Market. Sabato 23 e domenica 24 aprile, dalle 10:30 alle 21:00, i talentuosi artigiani, artisti e creativi pugliesi tornano a mettersi in bella mostra a Taranto, nel distretto creativo di Porta Napoli.

Una due giorni dedicata all’artigianato tradizionale, al design, all’illustrazione e all’editoria indipendente. Un appuntamento il cui obiettivo, in continuità con ciò che proponiamo da anni, è di fare da collante tra le varie realtà indipendenti coinvolte mostrando il volto diverso della Taranto creativa che qui trova il giusto spazio per attirare sempre più persone.

Porta Napoli, luogo di fermento artistico e culturale

Un fine settimana condito con laboratori di lettura per bambini e di stampa serigrafica tenuti dalle amiche di Ciurma – libreria per bambini e ragazzi e Ammostro. Avremo inoltre il piacere di ospitare all’interno del nostro spazio mostre “Hypercube Gallery” le opere di Massimo Pasca, che inaugurerà la propria personale domenica 24 aprile.

Un programma ricco, un modo diverso per passare del tempo in compagnia ammirando le creazioni dei nostri maker sui banchi e fare un salto dagli amici di Spazioporto per la 16° Edizione della Fiera del Disco!

Ancora una volta Porta Napoli come luogo di fermento artistico e culturale di un’intera città.

Per qualsiasi altra informazione potrete contattarci al nostro indirizzo mail lafactorytaranto@gmail.com, per scoprire invece i dettagli dell’evento seguiteci sui nostri canali social: https://www.facebook.com/LaFactoryhandmade, https://www.instagram.com/lafactory_taranto/

Noi vi aspettiamo sabato 23 e domenica 24 aprile in via Niceforo Foca | Porta Napoli, Taranto!