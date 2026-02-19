Se cerchi un evento capace di sorprenderti davvero, la data da segnare è domenica 29 marzo 2026: al Teatro Orfeo di Taranto va in scena una serata speciale dell’Orfeo Jazz, dove il jazz non resta “chiuso” nel suo recinto, ma dialoga apertamente con il rock e con l’energia di un artista che ha fatto la storia della musica italiana: Piero Pelù.

Non è il classico concerto “greatest hits” e non è nemmeno una semplice ospitata: è un incontro musicale pensato per nascere sul palco e vivere solo lì, tra improvvisazione, racconti, tensione elettrica e libertà creativa.

In questa guida trovi tutto quello che serve per organizzarti: cosa aspettarti dalla serata, dove si svolge, a che ora iniziare a muoversi, come scegliere i posti e quali piccoli dettagli possono rendere l’esperienza ancora più bella (dal pre-serata in centro alle indicazioni su meteo e spostamenti).

Cosa aspettarsi dalla serata con Piero Pelù

L’Orfeo Jazz 2026 è costruito su tre appuntamenti diversi tra loro, e quello con Pelù è l’apertura perfetta: un dialogo tra rock e jazz in cui la voce, la presenza scenica e la visione artistica di Pelù si intrecciano con la ricerca sonora di musicisti abituati all’improvvisazione. In pratica: aspettati momenti potenti e diretti (nel suo stile), ma anche passaggi più “aperti”, in cui il palco diventa un laboratorio. È l’ideale per chi ama i concerti che non si limitano a ripetere uno schema, e per chi vuole vedere Taranto animarsi con un pubblico trasversale, curioso, vivo.

Quando e dove: data, orario e location

Domenica 29 marzo 2026, ore 21:00. La serata si svolge al Teatro Orfeo (Taranto), uno dei luoghi più riconoscibili per la musica e lo spettacolo in città. Un riferimento utile per chi arriva da fuori è l’indirizzo: via Pitagora 80, Taranto. Il consiglio, soprattutto se vuoi goderti l’atmosfera senza stress, è di arrivare in zona con un certo anticipo: Taranto nel fine settimana può essere più movimentata, e trovare parcheggio vicino ai teatri richiede qualche minuto in più.

Chi suona con Pelù: la formazione sul palco

Il cuore dell’evento è l’incontro tra Raffaele Casarano e Piero Pelù, ma la serata è sostenuta da una band di altissimo livello. Sul palco sono annunciati: Sade Mangiaracina (piano), Giorgio Vendola (basso/contrabbasso), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria), Alessandro Monteduro (percussioni). Questa combinazione è importante: significa che l’evento non è “voce + accompagnamento”, ma un vero dialogo, dove ogni strumento ha spazio e responsabilità. Se ami riconoscere i dettagli (un groove che cambia, un tema che ritorna trasformato, un finale costruito in tempo reale), questa è la serata giusta.

Biglietti e settori: come scegliere il posto

Per la data del 29 marzo (Pelù + Casarano, ore 21) sono indicati questi prezzi: Platea e Prima Galleria 55€ + prevendita, Seconda Galleria e Platea Laterale 50€ + prevendita, Terza Galleria 45€ + prevendita. Se vuoi “vedere le espressioni” e sentire la voce più presente, la platea è la scelta naturale; se invece ti interessa l’insieme, anche la galleria regala un ascolto molto piacevole, spesso con una prospettiva più ampia sul palco.

Consigli pratici: arrivo, parcheggi, meteo e idee per il pre/post

Prima del concerto: se arrivi in anticipo, puoi approfittarne per respirare la città. Un’idea è una passeggiata tra Borgo e Città Vecchia, dove Taranto mostra la sua identità più autentica (se vuoi spunti e racconti sul territorio dai un’occhiata anche a un articolo su Taranto).

Se vieni da fuori provincia: controlla sempre il Meteo in Puglia, perché tra fine marzo e inizio primavera il vento e l’umidità possono cambiare la percezione della serata, soprattutto se prevedi spostamenti a piedi prima o dopo lo spettacolo.

Eventi e cosa fare nei dintorni: per restare aggiornato su appuntamenti e iniziative nel territorio (anche in provincia di Taranto), puoi consultare la sezione eventi di utile per costruire un weekend tra musica e scoperta.

Un consiglio “da locali”: se vuoi trasformare la serata in un mini-viaggio, esplora anche qualche proposta culturale e itinerario raccontato da Taranto Experience: ti aiuta a collegare il concerto alla città, non solo al teatro.

In sintesi: Pelù all’Orfeo Jazz non è solo un nome famoso in cartellone, ma un’occasione rara per vedere cosa succede quando una voce rock incontra una struttura jazz vera, con musicisti pronti a rischiare. Se ti piacciono le serate “irripetibili”, il 29 marzo a Taranto è la tua data.

Raffaele Casarano a Taranto: l’anima jazz dell’Orfeo Jazz tra visione e palco

Direttore artistico e musicista, guida l’apertura del 29 marzo 2026 al Teatro Orfeo con un progetto unico

Quando si parla di Orfeo Jazz a Taranto, c’è un nome che lega insieme visione, programmazione e musica suonata: Raffaele Casarano. Non è solo uno dei protagonisti sul palco della serata inaugurale, ma anche il direttore artistico coinvolto nella collaborazione che arricchisce l’edizione 2026, portando l’esperienza del Locomotive Jazz Festival dentro il Teatro Orfeo. Tradotto in parole semplici: Casarano non arriva “da ospite”, arriva con un’idea di jazz come linguaggio vivo, capace di parlare a pubblici diversi e di mescolarsi con altri mondi sonori.

Questa guida è pensata per chi vuole capire davvero cosa aspettarsi: non solo orari e prezzi, ma anche perché la presenza di Casarano cambia la natura dell’evento e come prepararsi a viverlo al meglio, dentro e fuori dal teatro.

Chi è Casarano nell’Orfeo Jazz 2026

Casarano è indicato come figura chiave nella sinergia tra Orfeo Jazz e Locomotive Jazz Festival, collaborazione che punta a valorizzare il jazz e ad avvicinare le nuove generazioni a questo linguaggio. È un messaggio chiaro: il jazz qui non è “musica per pochi”, ma una pratica culturale aperta, capace di unire generi e generazioni. E in una città come Taranto, dove gli eventi culturali diventano spesso anche occasione di riscoperta urbana, questa impostazione pesa.

Quando vederlo: data, ora e Teatro Orfeo

L’appuntamento principale con Casarano in cartellone è domenica 29 marzo 2026 alle ore 21:00, al Teatro Orfeo di Taranto. L’indirizzo utile per orientarti è via Pitagora 80. Se vuoi entrare con calma, considera l’arrivo in zona almeno 40–60 minuti prima, soprattutto se intendi ritirare biglietti, incontrare amici o fare un giro nei dintorni prima dello spettacolo.

Il progetto con Pelù: perché è “unico”

La serata del 29 marzo è presentata come “Raffaele Casarano incontra Piero Pelù”, e viene descritta come un progetto speciale, un esperimento musicale che si scopre davvero solo dal vivo. Questo aspetto è importante: non stai comprando un biglietto per ascoltare una scaletta già nota, ma per assistere a un incontro tra linguaggi. Casarano porta l’approccio jazz (ascolto reciproco, costruzione in tempo reale, spazio all’improvvisazione), Pelù porta una forza narrativa e performativa rock. La magia, se accade, sta nel punto di contatto.

Accanto a loro c’è una formazione completa: Sade Mangiaracina al piano, Giorgio Vendola al basso/contrabbasso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Alessandro Monteduro alle percussioni. Questo “tessuto” musicale rende possibile l’incontro: senza una band così, il dialogo resterebbe un’idea; con questi nomi può diventare spettacolo.