Lunedì 16 agosto 2021, a partire dalle ore 21:00, Martina Franca ospiterà “La Buona Novella + successi PFM” in piazza Ateneo Bruni. Concerto della storica PFM, Premiata Forneria Marconi.

PFM Premiata Forneria Marconi

(bio dal sito ufficiale)

PFM, Premiata Forneria Marconi nasce nel 1970. È il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l’unico ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti.

1971 Vince il primo festival “Avanguardia e Nuove tendenze”. Esce il 45 giri Impressioni di settembre – La carrozza di Hans.

1972 Esce Storia di un minuto. Per la prima volta in Italia, l’album di un gruppo arriva in testa alla classifica degli LP. Nello stesso anno esce Per un amico, disco più maturo e ricco di sorprendenti qualità arrangiative.

1973 Esce Photos of ghosts primo album per il mercato internazionale con il brano Per un amico, una nuova versione di È festa, di Celebration e il brano strumentale Old rain. PFM è scritturata dalla Manticore, etichetta inglese fondata da Emerson Lake & Palmer. I testi e la produzione del disco sono di Peter Sinfield, paroliere-poeta dei King Crimson.

Per tutto il ’73 fino all’inizio del ’74 PFM è in tournée in Italia e in Gran Bretagna. In Europa suona con Ten Years After di Alvin Lee.

Photos of ghosts entra nelle classifiche americane di “Billboard” e ottiene il premio della critica giapponese quale miglior album dell’anno. PFM raggiunge grandi risultati nel pop poll di Melody Maker, conquistando il secondo posto nelle “Brightest Hopes”, davanti a Supertramp e Eagles.

1974 Esce L’isola di niente nella versione italiana e The world became the world con i testi di Sinfield. È il primo disco con il nuovo bassista: Jean Patrick Djivas (ex Area), che sostituisce Giorgio Piazza. Dopo il successo di Photos of ghosts, la Manticore organizza il primo tour promozionale negli Stati Uniti per il lancio del secondo album.

The world became the world è sicuramente più sofisticato dei precedenti e ricco di musica suggestiva che permetterà a PFM di ottenere grande successo durante il tour negli Stati Uniti a supporto di Poco, Santana, Beach Boys, Allman Bros, ZZ Top e molti altri.

Fu proprio durante questo tour che Mario Medius, direttore artistico della Manticore a New York, decise di registrare i concerti della band. Nasce così il primo live ufficiale di PFM. Esce Cook, edito in Italia con il titolo Live in Usa.

1975 Esce Chocolate kings e nella formazione entra Bernardo Lanzetti come voce solista e seconda chitarra. PFM parte per un tour in Giappone. I concerti di Tokyo, Osaka e Nagoya, festeggiati con la consegna del Disco d’Oro, sono un trionfo. Il calore e la partecipazione del pubblico giapponese rimane ancora oggi uno dei momenti più intensi della loro attività. Subito dopo volano negli Stati Uniti per la quarta tournée che riscuote grandi consensi da parte del pubblico mentre la stampa critica l’ultimo LP per i testi non proprio filo americani. Nel frattempo, Chocolate kings entra tra i Top-Twenty degli album più venduti in Gran Bretagna, quasi a compensare la tiepida accoglienza del mercato americano.

1976 PFM torna in Europa per la quarta tournée inglese. Memorabile la visita della Regina Madre durante le prove del concerto alla Royal Albert Hall. Al rientro in Italia Mauro Pagani lascia il gruppo. Con la sua uscita si chiude un ciclo, per certi versi pionieristico, che li aveva portati a raggiungere traguardi impensabili. È tempo di cercare nuovi stimoli e spunti creativi.

1977 Esce Jet lag album più orientato al jazz-rock grazie anche all’apporto del nuovo violinista di altissimo livello, Gregory Bloch. Il titolo emblematico ha una doppia lettura: la differenza di fuso orario e la differenza culturale che la band affronta ogni volta che lascia l’Italia ed entra a contatto con la cultura americana. PFM guadagna un posto ufficiale in The Illustrated New Musical Express Enciclopedia of Rock e la copertina di Jet lag (nata da un’idea di Di Cioccio) è inserita nel libro The Illustrated History of the Rock Album Cover, che raccoglie le più belle copertine del mondo. Con Jet lag nasce anche l’etichetta della PFM, la ZOO Record, punto di riferimento per lo sviluppo delle nuove realtà musicali italiane.

1978 Esce Passpartù. Il gruppo si avvicina a una dimensione più acustica e torna a cantare in italiano. Per i testi c’è la penna di Gianfranco Manfredi mentre la copertina segna il debutto in discografia di Andrea Pazienza, astro nascente del fumetto. Dopo questo disco, Lanzetti lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista.

1979 Esce De André e P.F.M. in concerto, progetto ideato da Franz Di Cioccio per un’inedita collaborazione artistica tra un gruppo e un cantautore. PFM accompagna Fabrizio De André in un memorabile tour con la collaborazione del tastierista Roberto Colombo e del violinista Lucio Fabbri. La musica del gruppo dà luce nuova alle più famose canzoni del cantautore, creando suggestive atmosfere in perfetta sintonia con i testi. Il grande evento viene documentato con un live contenente una decina di brani, a cui seguirà poco dopo De André e P.F.M. in concerto – Vol. 2″. Con questa esperienza la band comprende la grande importanza dei testi.

1980 Esce Suonare suonare in cui il rock-sinfonico lascia il posto a più ruvide atmosfere metropolitane. “Suonare suonare, otto racconti di musica e parole per esprimersi, comunicare, soffrire, godere e suonare”, così recita il retro di copertina. È un album fresco e pieno di vitalità, che si sviluppa attraverso i poetici racconti autobiografici di tutti i componenti della band. Lucio Fabbri entra ufficialmente nel gruppo. Dopo la registrazione del disco, Flavio Premoli se ne va e Franz Di Cioccio diventa a tutti gli effetti il front man della band

1981 Esce Come ti va in riva alla città, raccolta di storie di ragazzi di periferia che faticano ad adattarsi alla società che vuole omologare tutto, ragazzi che vogliono essere protagonisti nel bene e nel male.

1982 Esce Performance, terzo live sintesi della grande vitalità del gruppo nelle esibizioni dal vivo registrato, come i precedenti, in una sola data.

1984 Esce Pfm ? Pfm !, disco di riflessione che contiene Capitani coraggiosi, pezzo di grande successo sia in Italia che all’estero.

1987 Esce Miss Baker, album in cui per la prima volta vengono introdotti i fiati. Dopo questa esperienza il gruppo decide di non dare più concerti; ciascuno intraprende progetti artistici e professionali individuali, anche se ufficialmente la Premiata Forneria Marconi non si scioglie. Negli anni successivi escono in Italia due antologie: L’album di… PFM nel 1988 e PFM – I grandi del rock nel 1993. Segue la registrazione di uno show realizzato in TV negli anni ’70: Impressioni Vent’anni Dopo.

1996 Esce PFM – 10 anni live 1971-81, stupendo cofanetto con quattro CD di pezzi rari che documentano 10 anni dal vivo in giro per il mondo. Contemporaneamente esce il libro

PFM – Due volte nella vita, scritto da Franz Di Cioccio per Mondadori, che racconta la storia della band e annuncia l’imminente ritorno sulle scene di PFM

1997 PFM si riunisce in sala di registrazione e il 24 aprile nasce il nuovo concept album Ulisse: dieci anni di avventure ed esperienze individuali riconsegnate al DNA del gruppo, lo stesso di sempre. Ulisse ottiene il Disco d’Oro, consegnato a Roma in occasione del concerto di PFM nella capitale. La band è ritornata a suonare dal vivo.

1998 Dopo lo straordinario successo del tour, esce il doppio album live www.pfmpfm.it (il best), un concentrato di energia e di grande vitalità musicale, che segna il debutto della band nel mondo di internet.

2000 PFM entra ufficialmente nel nuovo millennio con Serendipity album ricco di sorprese, ospiti e canzoni. La produzione viene affidata a Corrado Rustici mentre nei testi PFM è affiancata da nomi eccellenti: Fernanda Pivano, Franco Battiato e Yuri Camisasca, Daniele Silvestri e Pasquale Panella. Serendipity è la capacità di ottenere risultati apparentemente inaspettati, è la filosofia di scoprire qualcosa cercando qualcos’altro. «In pratica è da sempre il nostro modo di lavorare. È quello stato di ricerca continua che ci permette di cogliere un nuovo risultato creativo partendo da un qualsiasi punto della nostra esperienza» spiegano Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli. L’album celebra questo stato di continua creatività sin dal primo singolo, K.N.A. (Kaleidoscope Neutronik Accelerator), concentrato di dinamismo innovativo e di esperienza rielaborata. Suoni modernissimi proiettano la band nella musica contemporanea al di sopra di ogni moda. Nel gennaio 2001 PFM riparte in tour per ribadire che sono quattro musicisti che hanno vent’anni da trent’anni.

2002 Iaia De Capitani è la nuova manager del gruppo. Nell’anno del trentennale discografico, PFM parte con un tour in Giappone. Sette concerti sold out e la registrazione audio/video dell’ultima data a Tokyo. Il materiale della performance diventa un DVD e un doppio CD live dal titolo PFM live in Japan 2002. In occasione dell’uscita del disco, lunedì 11 novembre, PFM festeggia all’Alcatraz di Milano il Celebration Day, compleanno discografico di PFM con la presenza di molti ospiti legati alla loro storia tra i quali Peter Hammill, che ha collaborato con PFM nel nuovo disco scrivendo le liriche e cantando Sea of memory. Il tour prosegue a Panama, Venezuela e Mexico

2003 Date le continue richieste, PFM lascia aperto il calendario per un never ending tour. Il 29 agosto in piazza del Campo a Siena, la band incontra nuovamente per un intero concerto l’amico Mauro Pagani. Segue il tour in Mexico

2004 La band entra in studio di registrazione per il nuovo album la cui uscita è prevista per l’autunno del 2005. A Firenze il 13 e 14 gennaio si festeggiano i 25 anni dall’inizio dello storico tour del 1979. Data la grandissima richiesta, PFM decide di portare in tour lo spettacolo “PFM canta De André”.

2005 Il 14 gennaio esce Piazza del Campo in CD e DVD live, registrato a Siena. A luglio parte il tour mondiale in Canada, USA, Messico e Brasile. A ottobre esce il nuovo disco Dracula. PFM decide di lavorare su più produzioni teatrali. Nascono così “Stati di Immaginazione”, “PFM in concerto” e “PFM canta De André”

2006 Continua il tour teatrale con le tre diverse produzioni. Il 17 e 18 febbraio si tiene “Buon Compleanno Faber 2006” con ospiti e la straordinaria partecipazione di Patti Smith. A marzo debutta l’opera rock Dracula per la quale PFM ha scritto la colonna sonora. A maggio parte il tour mondiale in Corea e Giappone, in estate si esibiscono in Italia, a settembre e ottobre tour in Usa e Messico. A novembre esce il CD e DVD di Stati di immaginazione, che continua anche in tour teatrale.

2007 Prosegue il tour teatrale “Stati Di Immaginazione”. Il 17-18 febbraio si tiene “Buon Compleanno Faber 2007” con amici ospiti. Segue il tour estivo in Italia e quello teatrale in autunno-inverno.

2008 Continua il tour teatrale e il 16 febbraio “Buon Compleanno Faber 2008” con tanti nuovi amici ospiti. Segue il tour estivo in Italia e a novembre/dicembre il tour in Canada, Guatemala e Messico. Esce il CD+DVD di PFM canta De André.

2009 Il 16 febbraio “Buon Compleanno Faber 2009” con un grande cast di amici ospiti. Il 18 febbraio PFM è ospite al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con un omaggio a Fabrizio De André. Il 1 maggio partecipa al concertone di piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nello stesso mese si esibisce in Portogallo, a giugno negli USA e in estate è in tour in Italia. È poi ospite di Claudio Baglioni in QPGA e inizia la lavorazione dell’ambizioso progetto PFM in CLASSIC.

2010 Il 3 aprile PFM partecipa in qualità di headliner al Finisterre Festival (Spagna). Il 27 aprile esce A.D. 2010 la buona novella, rilettura del famoso concept album di Fabrizio De André sui vangeli apocrifi: il primo contatto fra il poeta e la band avvenne nel 1970 quando si chiamava ancora I Quelli. A quarant’anni dalla pubblicazione del concept album, PFM riarrangia il lavoro con la sua musicalità e inserisce molti contributi inediti. Il 31 luglio partecipa in qualità di headliner al Festival del Lago di Bornos (Spagna). Segue il tour estivo in Italia e il 5 novembre partecipa come headliner al Festival PROG EXHIBITION a Roma – PFM con guest Ian Anderson.

Segue il tour autunno-inverno.

2011 PFM è in tour teatrale in Italia a cui segue quello estivo. Debutta l’ambizioso progetto “PFM in classic” (stagione teatrale 2011-2012). Seguono due tour in Giappone di “PFM in Classic” accompagnati da un’orchestra giapponese.

2012 PFM è in tour teatrale in Italia a cui segue quello estivo.

2013 PFM è in tour teatrale e poi in studio per la registrazione di PFM in classic con orchestra sinfonica. Segue tour estivo in Italia e teatrale in autunno.

Esce il doppio CD PFM in classic.

2014 PFM è in tour in USA, Guatemala, Mexico, Giappone ed è l’unico artista italiano nel cast della prestigiosa crociera “Cruise to the edge” (Miami) con le più grandi prog band mondiali, segue tour estivo in Italia.

2015 Esce il Box Il suono del Tempo contenente le versioni live dei primi cinque dischi della band registrate a Tokyo a novembre 2014. PFM è ospite nella serata finale del Festival di Sanremo. Franco Mussida esce dalla band per motivi personali. Entra Marco Sfogli, uno dei chitarristi più influenti e seguiti in ambito progressive e rock degli ultimi anni, e Alberto Bravin alle tastiere aggiunte e voce proveniente dalla band Sinestesia Segue il tour teatrale e quello estivo in Italia. Il 24 luglio partecipa al Festival Jazz in Finlandia, a novembre il nuovo tour toccherà l’Argentina, Cile, Brasile, Costarica, Messico, Usa e Canada. PFM è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo per “Cruise to the edge 2015” (Miami-Bahamas).

2016 PFM è in tour in Europa. Il 30 settembre esce il cofanetto MARCONI BAKERY:1973-1974 che raccoglie il testimone dove CELEBRATION 1972-2012 l’aveva lasciato. Nel biennio ’73-’74 la Premiata Forneria Marconi diventa PFM e arriva sui mercati anglofoni. La prestigiosa rivista inglese “Classic Rock UK” ha posizionato PFM al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi, mentre Rolling Stone UK ha posizionato al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive l’album Photos of ghost.

2017 Il 15 settembre esce Quartiere Generale il nuovo singolo di PFM, rilasciato anche nella versione inglese Central District, che anticipa l’uscita mondiale di Emotional Tattoos, album prodotto e pubblicato dalla casa discografica InsideOutMusic, fissata per il 27 ottobre. Parte poi il nuovo tour che porterà la band in tutto il mondo.

… e sarà ancora… CELEBRATION

LINE UP

Franz Di Cioccio – batteria e voce

Patrick Djivas (Zivas) – basso

con

Lucio Fabbri – violino, 2ª tastiera, 2ª chitarra, voce

Alessandro Scaglione – tastiere

Roberto Gualdi – 2ª batteria

Marco Sfogli – chitarra

Alberto Bravin – tastiere aggiunte, voce

