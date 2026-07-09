Aperture Straordinarie all’Ex Convento di Sant’Antonio a Taranto: visite alla sede della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo. Scopri uno dei luoghi più affascinanti della Città Vecchia di Taranto con le aperture straordinarie dell’Ex Convento di Sant’Antonio

Continuano le Aperture Straordinarie dell’Ex Convento di Sant’Antonio, uno degli appuntamenti culturali più interessanti tra gli eventi a Taranto. La storica struttura, oggi sede della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, apre nuovamente le proprie porte al pubblico offrendo la possibilità di visitare uno dei complessi monumentali più suggestivi della città.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino un luogo ricco di storia e cultura, oggi punto di riferimento nazionale per la tutela, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso italiano. Per restare aggiornati sugli eventi in Puglia, è possibile consultare anche gli approfondimenti dedicati.

Indice

Quando visitare l’Ex Convento di Sant’Antonio

Le visite si svolgeranno nelle date indicate nel calendario ufficiale pubblicato dalla Soprintendenza.

Luglio

10 luglio – dalle 17:30 alle 21:30

17 luglio – dalle 17:30 alle 21:30

Agosto

31 agosto – dalle 17:30 alle 21:30

Settembre

4 settembre – 17:30 / 21:30

5 settembre – 09:00 / 13:00 e 17:30 / 21:30

6 settembre – 09:00 / 13:00 e 17:30 / 21:30

12 settembre – 09:00 / 13:00

13 settembre – 09:00 / 13:00

25 settembre – 17:30 / 21:30

26 settembre – 09:00 / 13:00 e 17:30 / 21:30

27 settembre – 09:00 / 13:00

Ottobre

17 ottobre – dalle 09:00 alle 13:00

24 ottobre – dalle 17:30 alle 21:30

Giornata FAI – data in via di definizione

Le aperture permettono ai visitatori di scegliere tra visite mattutine e pomeridiane, ideali sia per residenti sia per turisti che desiderano inserire questa esperienza nel proprio itinerario alla scoperta della città.

Dove si trova l’Ex Convento di Sant’Antonio

L’Ex Convento di Sant’Antonio si trova in Via Luigi Viola, 12 – Taranto, in una posizione facilmente raggiungibile dal centro cittadino.

Chi visita la struttura può approfittarne per continuare la scoperta del patrimonio storico della città, passeggiando tra il Borgo Umbertino e la vicina Città Vecchia. Per conoscere altre curiosità e itinerari dedicati a Taranto, sono disponibili numerosi approfondimenti dedicati al territorio.

Cosa vedere durante la visita

L’Ex Convento di Sant’Antonio conserva il fascino dell’antica architettura conventuale, con i suoi eleganti chiostri in pietra, gli ambienti storici restaurati e gli spazi destinati oggi alle attività della Soprintendenza.

Durante le aperture straordinarie i visitatori avranno l’opportunità di:

ammirare uno dei complessi monumentali più belli di Taranto;

conoscere la storia dell’edificio e della sua trasformazione nel tempo;

scoprire il lavoro svolto dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;

avvicinarsi al mondo dell’archeologia subacquea italiana.

Si tratta di una visita che unisce storia, architettura e innovazione, offrendo un punto di vista originale sul patrimonio culturale custodito nei nostri mari.

La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo

La sede ospita l’unica Soprintendenza nazionale interamente dedicata alla tutela del patrimonio culturale sommerso.

Qui vengono coordinate attività di ricerca, conservazione, monitoraggio e valorizzazione dei numerosi siti archeologici presenti nei fondali italiani. Grazie al lavoro di archeologi, restauratori e specialisti, molti reperti possono essere studiati e restituiti alla collettività attraverso mostre, progetti scientifici e iniziative divulgative come queste aperture straordinarie.

Visitare questa sede significa comprendere quanto sia importante preservare un patrimonio spesso invisibile ma di enorme valore storico e culturale.

Consigli per organizzare la visita

Le aperture straordinarie rappresentano una delle migliori occasioni per visitare gratuitamente un luogo normalmente non sempre accessibile al pubblico. Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto e di dedicare del tempo anche alla scoperta delle altre attrazioni del centro storico di Taranto.

Prima di partire è sempre consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la giornata.

Le Aperture Straordinarie dell’Ex Convento di Sant’Antonio rappresentano un appuntamento imperdibile per appassionati di storia, archeologia, arte e per chi desidera vivere un’esperienza culturale diversa dal solito. Un viaggio nel cuore di Taranto alla scoperta di un luogo simbolo della tutela del patrimonio culturale italiano, capace di raccontare il passato guardando al futuro.