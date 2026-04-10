Il 12 aprile 2026, presso il Santuario Madonna della Mutata, si rinnova un appuntamento profondamente radicato nella tradizione locale: “Pasca tlì Palòmme”, una giornata tra riti religiosi e visite guidate per celebrare uno degli eventi più identitari del territorio.

È una manifestazione simbolo della Domenica in Albis, promossa dalla Pro Loco Grottaglie con il patrocinio del Comune. Si tratta di una tradizione secolare che continua a vivere grazie alla partecipazione attiva della comunità e, in modo particolare, all’impegno dei panificatori locali, veri custodi di saperi antichi tramandati nel tempo.

Dal 1998, i forni della città rinnovano questo rito producendo le tipiche palòmme e puddiche, dolci simbolo della Pasqua grottagliese. Durante la giornata, queste specialità saranno protagoniste di momenti di degustazione nell’area antistante il Santuario, dove sarà attivo anche un punto informativo della Pro Loco.

Non solo gusto, ma anche cultura e scoperta: i visitatori avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ai tour guidati “Madonna della Mutata: tra culto e leggenda”, condotti da guide abilitate. Un’occasione per approfondire la storia del Santuario, le sue caratteristiche architettoniche e il legame con questa antica tradizione.

Il programma religioso prevede la celebrazione delle Sante Messe alle ore 07:30, 09:30, 11:00, 17:00 e 19:00, offrendo diversi momenti di raccoglimento e partecipazione.

Tra palòmme e puddiche, visite guidate e celebrazioni religiose, Grottaglie rinnova così il suo legame con il passato, invitando cittadini e visitatori a vivere una giornata che unisce fede, cultura e sapori autentici.

Grazie a: Panificio Pinto, Panificio San Ciro F.lli D’Amicis, Panificio Marconi, Il Mio Fornaio Pasticcere, Panificio San Paolo di Angelo Migiani, Panificio “Voglia di pane” di Antonazzo, Emanuele Lenti – Pregiata Forneria LENTI, Antica Forneria Migiani Grottaglie, Panificio

D’Amicis, Kailia Food Grottaglie, Panificio fanna (Villa Castelli BR).