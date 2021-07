Al via sabato 31 luglio, i momenti conclusivi dell’edizione numero 36 del Palio di Taranto. La storica regata in barche a remi, ognuna rappresentante i 10 antichi rioni cittadini, era cominciata lo scorso 3 luglio, quando nelle acque del Canale Navigabile i suggestivi gozzi in legno avevano duellato per la conquista della prima manche.

Il momentaneo podio composto, nell’ordine, dal Rione Isola Porta Napoli (equipaggio Antonio La Gioia e Daniele Quintano), seguito da San Vito/Lama (Marco Mazzei e Francesco Quintano) e Salinella (Gaetano Falcone e Francesco Cortese), attende di essere confermato o ribaltato nella gara finale, in cui verrà assegnato il Palio, nella splendida cornice del Castello Aragonese.

Lo start della regata, invece, è previsto per le 19:00, quando le tradizionali imbarcazioni bicolore a due vogatori prenderanno il via da Mar Piccolo per raggiungere nel minor tempo possibile la boa per la prima virata posta in Mar Grande, dopo il ponte Girevole, per poi ripercorrere lo stesso tracciato e tagliare il traguardo sotto Torrione S. Cristoforo nei pressi dei cannoni del Castello.

Nei momenti che precederanno la competizione, le acque ioniche ospiteranno un’imbarcazione a remi condotta da un equipaggio tutto al femminile proveniente da Procida, giunta nella Città dei Due Mari grazie all’intesa tra le due marinerie.

L’intero evento, organizzato con il patrocinio del Comune e della Provincia di Taranto e della Regione Puglia, in collaborazione con la Marina Militare e sotto l’egida della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, sarà fruibile dagli spalti naturali del Lungomare, nei pressi del Ponte Girevole, dalla Discesa Vasto, oppure in diretta tv su Antenna Sud e Canale 85.