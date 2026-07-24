L’estate culturale di Grottaglie si arricchisce con il ritorno di Pagine di Puglia, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. Dopo il successo della prima edizione, il calendario estivo prende il via giovedì 24 luglio 2026 alle ore 19:00 nell’incantevole Atrio del Castello Episcopio con un appuntamento dedicato agli appassionati di romanzi gialli e di storie ambientate in Puglia.

Protagonista della serata sarà la scrittrice tarantina Claudia Girardi, che presenterà il suo nuovo romanzo Delitto a via delle Rose, pubblicato da Newton Compton Editori nel 2026. Un incontro che rappresenta uno degli eventi a Grottaglie più interessanti dell’estate, capace di unire cultura, promozione del territorio e valorizzazione della narrativa pugliese.

Quando e dove si svolge il primo appuntamento

Il debutto della seconda edizione di Pagine di Puglia Estate 2026 è in programma:

Data: 24 luglio 2026

24 luglio 2026 Orario: ore 19:00

ore 19:00 Luogo: Atrio del Castello Episcopio

Atrio del Castello Episcopio Indirizzo: Largo Immacolata 1, Grottaglie (Taranto)

Largo Immacolata 1, Grottaglie (Taranto) Ingresso: libero e gratuito.

La serata sarà aperta dagli interventi dell’assessore alla Cultura Raffaella Capriglia e vedrà la partecipazione del Presidio del Libro di Grottaglie, di CoopCulture, della libreria Mondadori Bookstore Grottaglie, delle associazioni culturali e delle scuole del territorio.

Il primo appuntamento è dedicato a “Delitto a via delle Rose”

L’inaugurazione della rassegna è affidata a un romanzo che racconta la Puglia attraverso il linguaggio del thriller investigativo.

Delitto a via delle Rose accompagna il lettore in una vicenda ricca di suspense.

Durante la presentazione sarà possibile conoscere da vicino l’autrice, ascoltare il racconto della nascita del romanzo e scoprire come i luoghi simbolo del territorio siano diventati parte integrante della narrazione.

Un giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie

“Delitto a via delle rose” è un giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie. I luoghi, le atmosfere e le tradizioni entrano nella storia e la rendono viva, con un’attenzione particolare all’arte e all’artigianato della ceramica, segno distintivo del territorio. Silvia De Luca è pronta a lasciare la Polizia, ma un omicidio la costringe a rimandare la sua decisione. Andrea, professore di Storia dell’arte, viene trovato morto a Taranto, nel palazzo in cui la commissaria è cresciuta; il caso riconduce a un delitto impunito avvenuto a Grottaglie vent’anni prima, l’uccisione del padre di Andrea, un maestro ceramista di rilievo. Silvia comincia a indagare seguendo una linea che intreccia passato e presente. Emergono segreti, legami ambigui e rancori mai spenti. Le piste si moltiplicano e ogni risposta fa sorgere nuove domande, quando anche la sua vita personale entra in gioco, segnata dall’attrazione silenziosa per l’ispettore Gentile. Quando tutto sembra combaciare, un dettaglio cambia direzione all’indagine. E Silvia si trova in pericolo. Questa volta, a rischio, c’è la sua vita.

Pagine di Puglia

“Pagine di Puglia è un percorso tra libri, autori e idee che attraversano la Puglia e il suo immaginario – dichiara l’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo Raffaella Capriglia -; è una rassegna dedicata alla forza della parola che racconta, che custodisce la memoria, che invita a visioni nuove. Abbiamo voluto dare voce ad autori pugliesi, con libri, tutti di recente pubblicazione, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica, tra temi universali e scritti sul nostro territorio, per ascoltare voci diverse, confrontarsi, condividere storie e pensieri nei luoghi simbolo della cultura cittadina. È un percorso tra gli autori e le loro produzioni, ma anche di riflessione e indagine sull’esistenza di un possibile ‘canone letterario pugliese’, che stiamo cercando di analizzare e definire insieme. Vogliamo coinvolgere i giovani, gli studenti, ma anche tutte le altre fasce d’età e i cittadini interessati ai libri e alla lettura, affinché il momento culturale diventi occasione di confronto, incontro, condivisione e comunità. ‘Pagine di Puglia’, considerati il gradimento e la partecipazione della prima edizione, sta diventando sempre più una rassegna con una programmazione continuativa, che caratterizza la proposta del Comune di Grottaglie nell’ambito letterario e librario. Invitiamo tutti a partecipare agli appuntamenti, ad ingresso libero; agli eventi già in programma, si aggiungeranno nuove presentazioni in questa estate e nel prossimo autunno”.