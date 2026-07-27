Prosegue il calendario degli eventi a Grottaglie con un nuovo appuntamento della rassegna Pagine di Puglia Estate. Lunedì 27 luglio 2026, alle ore 19:00, l’atrio del suggestivo Castello Episcopio farà da cornice alla presentazione del saggio “Controsenso – Usi e abusi delle parole”, pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo, scritto dalla teologa e giornalista Michela Conte. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per riflettere sul linguaggio e sul ruolo fondamentale che le parole ricoprono nella nostra società.

Indice

L’evento al Castello Episcopio

Il centro storico di Grottaglie torna ad essere protagonista della stagione culturale estiva grazie a Pagine di Puglia Estate, rassegna che sta riuscendo a coinvolgere autori, lettori e appassionati di letteratura in una serie di incontri di grande interesse.

L’appuntamento del 27 luglio si svolgerà alle ore 19:00 nell’atrio del Castello Episcopio, uno dei luoghi simbolo della città delle ceramiche, oggi sede del Museo della Ceramica e punto di riferimento per numerosi eventi culturali.

Per chi arriva da fuori provincia, può essere l’occasione ideale per visitare anche il centro storico e conoscere le bellezze della città. Per approfondire cosa vedere a Taranto e nella sua provincia è possibile consultare gli itinerari dedicati.

Se desiderate scoprire le attrazioni della città delle ceramiche, trovate numerosi approfondimenti su Discover Grottaglie.

Di cosa parla “Controsenso – Usi e abusi delle parole”

Il volume propone una riflessione originale sul valore del linguaggio nella vita quotidiana. Attraverso l’analisi di 57 parole di uso comune, Michela Conte accompagna il lettore in un percorso che invita a superare stereotipi, banalizzazioni e significati ormai svuotati dall’abitudine.

Le parole, infatti, non rappresentano semplicemente strumenti di comunicazione, ma diventano elementi capaci di costruire relazioni, generare fiducia oppure alimentare incomprensioni e conflitti.

Il saggio affronta temi attuali come il dialogo, la gentilezza, la responsabilità personale e collettiva, la capacità di ascoltare e comprendere gli altri, restituendo dignità e profondità al significato autentico delle parole.

Un libro pensato non solo per studiosi e appassionati, ma anche per chi desidera riflettere sul modo in cui il linguaggio influenza il nostro vivere quotidiano.

Chi è Michela Conte

Michela Conte, nata a Taranto nel 1988, è teologa, giornalista pubblicista e insegnante presso il Liceo Artistico Statale “A. Modigliani” di Giussano.

Specializzata in antropologia, è membro del Coordinamento Teologhe Italiane e collabora con Odysseo – Navigatori della Conoscenza e con diverse realtà editoriali che si occupano di formazione, comunicazione e risorse umane.

Il suo percorso professionale e accademico si caratterizza per una costante attenzione ai temi dell’educazione, della cultura e della comunicazione, elementi che emergono con forza anche nel nuovo saggio.

Il programma della presentazione

L’incontro vedrà la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo della cultura locale.

Sono previsti gli interventi dell’Assessore comunale alla Cultura e Pubblica Istruzione Raffaella Capriglia, di Anna Chiara Bruno per il Presidio del Libro di Grottaglie e di Piero Aresta, insieme ai rappresentanti delle associazioni e delle scuole del territorio.

Porteranno il loro contributo anche gli studenti del Liceo “G. Moscati” di Grottaglie, Matteo Caramia e Annalaura Carrino, mentre il dialogo con l’autrice sarà affidato alla psichiatra Annarita Rucco.

Un confronto che promette di offrire numerosi spunti di riflessione sul valore della comunicazione e sulla responsabilità nell’utilizzo delle parole.

La rassegna Pagine di Puglia Estate

Pagine di Puglia è una delle principali rassegne letterarie dell’estate grottagliese ed è promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione.

L’organizzazione coinvolge CoopCulture, attraverso la Biblioteca Comunale e l’Infopoint del Castello Episcopio, la libreria Mondadori Bookstore Grottaglie e il Presidio del Libro Grottaglie, oltre alle scuole, alle associazioni e alle istituzioni del territorio.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare la lettura, promuovere il confronto culturale e creare occasioni di incontro tra autori e cittadini attraverso una programmazione di qualità.

Informazioni utili per partecipare

L’ingresso alla presentazione è un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano la lettura, la cultura e il confronto sui grandi temi della comunicazione contemporanea.

Il Castello Episcopio è facilmente raggiungibile dal centro cittadino e permette ai visitatori di vivere anche una piacevole passeggiata tra i vicoli del quartiere delle ceramiche, rendendo la serata ancora più suggestiva.

Prima di partecipare agli eventi all’aperto è sempre consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la propria visita.

La presentazione di Controsenso – Usi e abusi delle parole rappresenta molto più di un semplice incontro con l’autrice: è un invito a fermarsi, riflettere e riscoprire il peso autentico delle parole in un’epoca in cui la comunicazione è sempre più veloce ma non sempre più consapevole. Un appuntamento che conferma ancora una volta il ruolo di Grottaglie come importante punto di riferimento per gli eventi culturali in Puglia durante l’estate.