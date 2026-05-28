L’ultima estate degli Oesais passerà anche da Taranto. Il celebre duo comico-musicale formato da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo torna infatti sul palco con il “Ciao Ciao Tour 2026”, annunciato come il tour d’addio definitivo degli Oesais.

L’appuntamento in città è fissato per martedì 28 luglio 2026 alle ore 21:00 presso la La Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III, location che ospiterà una delle date più attese dell’estate pugliese.

Dopo oltre trent’anni di comicità, musica e parodie diventate cult, gli Oesais hanno deciso di salutare il loro pubblico con una serie di eventi speciali tra Puglia e Basilicata. Il progetto, nato negli anni ’90 dall’intuizione di Gennaro Nunziante, è riuscito a trasformare l’universo britpop degli Oasis in una chiave ironica e profondamente meridionale, entrando nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

Il ritorno sulle scene aveva già registrato numeri impressionanti nel 2025: sold out alla Fiera del Levante di Bari, successo a Milano e migliaia di spettatori al Palaflorio. Ora il “Ciao Ciao Tour 2026” rappresenta il saluto finale ai fan, con uno show che si preannuncia carico di nostalgia, comicità e grandi momenti musicali.

A Taranto saranno presenti anche ospiti speciali, tra cui il celebre “Scippatore di emozioni”, per un evento che promette di trasformarsi in una vera festa collettiva.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne, con diversi settori e prezzi a partire da 35 euro più commissioni.

Per informazioni e acquisto biglietti:

TicketOne – Oesais Ciao Ciao Tour Taranto