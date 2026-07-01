La grande comicità pugliese approda a Taranto con uno degli spettacoli più attesi dell’estate. Martedì 28 luglio 2026, alla Rotonda del Lungomare, Toti e Tata porteranno in scena “Oesais – Ciao Ciao Tour”, appuntamento conclusivo dell’Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest. Uno show che promette risate, satira e l’inconfondibile ironia del duo che ha fatto la storia del cabaret pugliese.

L’estate di Taranto si chiude con uno spettacolo capace di richiamare pubblico da tutta la regione. Il ritorno di Toti e Tata rappresenta infatti un appuntamento imperdibile per chi ama la comicità intelligente e i personaggi che hanno reso celebre il duo in teatro e televisione.

L’evento fa parte dell’Orfeo Summer Festival, rassegna che ogni anno propone alcuni dei principali spettacoli dell’estate pugliese. Anche questa edizione si conferma tra gli eventi più interessanti della stagione.

Indice

Quando e dove si svolge lo spettacolo

L’appuntamento è in programma martedì 28 luglio 2026, con inizio alle 21:00, presso la Rotonda del Lungomare di Taranto, una delle location più suggestive della città durante la stagione estiva.

La posizione centrale della Rotonda consente di raggiungere facilmente l’area sia in auto sia con i mezzi pubblici, permettendo inoltre di trascorrere una piacevole serata sul lungomare prima dell’inizio dello spettacolo.

Chi sono Toti e Tata

Toti e Tata sono uno dei duo comici più amati della Puglia. Da oltre trent’anni conquistano il pubblico con sketch, spettacoli teatrali e trasmissioni televisive che hanno saputo raccontare con ironia la quotidianità, le tradizioni e le abitudini del Sud Italia.

Il loro stile è caratterizzato da una comicità popolare ma mai banale, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età. Grazie ai loro personaggi e alle battute diventate celebri, hanno costruito una carriera ricca di successi nei teatri di tutta la regione e non solo.

Ogni loro spettacolo rappresenta un’occasione per ridere, riflettere e ritrovare quella comicità genuina che da sempre li contraddistingue.

“Oesais – Ciao Ciao Tour”: comicità tutta da vivere

Con “Oesais – Ciao Ciao Tour”, Toti e Tata propongono uno spettacolo ricco di gag, battute e situazioni esilaranti che richiamano il loro stile inconfondibile. Il titolo gioca con riferimenti facilmente riconoscibili dal pubblico, ma il vero protagonista resta il cabaret che ha reso celebre il duo, nonché le canzoni degli Oasis originali in chiave barese.

Lo show alterna nuovi momenti comici a richiami ai personaggi più amati, mantenendo quel ritmo brillante che da sempre caratterizza le loro esibizioni dal vivo.

Il coinvolgimento del pubblico e l’improvvisazione sono elementi fondamentali dello spettacolo, rendendo ogni serata diversa e unica.

Perché assistere allo spettacolo

Partecipare a uno spettacolo di Toti e Tata significa vivere una serata all’insegna del buonumore. La loro comicità riesce a mettere d’accordo generazioni diverse, grazie a un linguaggio semplice, diretto e profondamente legato alla cultura pugliese.

La tappa di Taranto rappresenta inoltre il gran finale dell’Orfeo Summer Festival 2026, rendendo l’evento ancora più speciale per il pubblico che seguirà la rassegna estiva.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo di Taranto, in via Pitagora 80, oltre che sui circuiti TicketOne e 2Tickets, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Considerata la grande popolarità del duo, è consigliabile acquistare i biglietti con anticipo.

Approfitta dell’occasione per visitare Taranto

Chi raggiunge Taranto per assistere allo spettacolo può approfittarne per passeggiare sul Lungomare Vittorio Emanuele III, visitare il Castello Aragonese, il Ponte Girevole oppure il Museo Archeologico Nazionale MArTA.

Per scoprire itinerari, curiosità e luoghi da visitare è possibile consultare gli approfondimenti dedicati a Taranto, una città ricca di storia, cultura e tradizioni.

Consigli utili

Per vivere al meglio la serata è consigliabile raggiungere la Rotonda del Lungomare con un po’ di anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo, così da trovare parcheggio e accomodarsi senza fretta.

Essendo un evento all’aperto, è sempre buona norma consultare le previsioni del Meteo in Puglia prima di partire.

Lo spettacolo “Oesais – Ciao Ciao Tour” di Toti e Tata si preannuncia come uno degli appuntamenti più divertenti dell’estate 2026 a Taranto. Una serata dedicata alla comicità pugliese, capace di unire ironia, tradizione e intrattenimento in una delle location più belle della città, chiudendo nel migliore dei modi il cartellone dell’Orfeo Summer Festival.