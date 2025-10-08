In occasione della 25ª edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, promossa dalla Fondazione ADI, l’Ambulatorio di Pediatria dell’ospedale San Pio di Castellaneta, con la responsabile dottoressa Iolanda Chinellato e la dietista Mary Lista, organizza una giornata di attività dedicate alla salute dei più giovani.

Il tema di quest’anno, con lo slogan “Obesità pediatrica: Fermiamola prima che cresca!”, pone al centro la prevenzione dell’obesità infantile e adolescenziale, una problematica di fondamentale importanza clinica e sociale. La campagna, che si avvale della partnership con i centri SIEDP (Società Italiana di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica) e con i Centri Obesity Day ADI, si celebra il 10 ottobre 2025, Giornata nazionale dell’Obesity Day.

Nell’occasione, l’Ambulatorio coinvolgerà alunni e classi aderenti proponendo due ambiti di intervento: aumentare la consapevolezza sull’obesità e sulle sue conseguenze e, contemporaneamente, promuovere l’attività fisica tramite l’esercizio guidato della Camminata Metabolica, un innovativo metodo di cammino che alterna esercizi posturali e di ginnastica, stimolando distretti muscolari specifici e migliorando il metabolismo.

I partecipanti, guidati dalla trainer Adele Serino, utilizzeranno cuffie wireless per seguire in tempo reale le indicazioni e saranno dotati di una speciale corda (F-Band) per l’esecuzione assistita degli esercizi. Questo approccio consentirà di migliorare postura, attivare la muscolatura di addome, glutei e braccia, e potenziare l’efficienza articolare, con benefici salutistici immediati e risultati duraturi.

I partecipanti impareranno anche tecniche posturali da utilizzare a casa, a scuola e al lavoro, attiveranno addominali, glutei e braccia e miglioreranno l’efficienza della caviglia, fulcro dell’estetica delle gambe e del miglioramento delle performance fisiche.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Rotary Club di Castellaneta, intende sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza di corretti stili di vita, promuovendo salute e prevenzione in età pediatrica.

Cos’è la camminata metabolica

La camminata metabolica è una forma di attività fisica che unisce la camminata a una serie di movimenti mirati (braccia, busto, addome, respirazione e postura) per stimolare il metabolismo e migliorare la forma fisica in modo completo.

Non è semplicemente “camminare veloce”: è una camminata strutturata e guidata, spesso fatta in gruppo o con un trainer, con esercizi coordinati e un controllo preciso del respiro.

Ecco i punti chiave:

Obiettivi

Aumentare il metabolismo basale , cioè la quantità di calorie bruciate anche a riposo.

Tonificare gambe, glutei, braccia e addome.

Migliorare la postura e la coordinazione.

Favorire il benessere mentale, riducendo stress e tensioni.

Come si svolge

Una seduta di camminata metabolica dura in genere 45–60 minuti e comprende:

Riscaldamento iniziale (mobilità articolare, respirazione); Camminata a ritmo controllato (spesso alternando andature lente, medie e veloci); Esercizi di tonificazione integrati nel cammino (movimenti delle braccia, affondi, torsioni, ecc.); Fase di defaticamento e stretching finale.

Benefici

Brucia fino a 500–700 kcal a seduta , a seconda dell’intensità;

, a seconda dell’intensità; Migliora la circolazione e la respirazione ;

Aiuta a dimagrire in modo sostenibile;

Riduce cellulite e ritenzione idrica ;

È adatta a tutte le età, anche per chi non è abituato a fare sport.

Dove si pratica

Nasce in Italia (metodo sviluppato da Max Pisu e Monica Tarocco) e oggi si pratica in palestre, parchi o anche online, con corsi guidati da istruttori certificati.