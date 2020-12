Affrontare, da un punto di vista armonico, la situazione sociale che stiamo vivendo.

Un messaggio semplice, ma di grande impatto, ambientato in uno dei luoghi di maggior riferimento in questo periodo di emergenza. Un evento che rispetta tutte le prescrizioni anti Covid e che fa leva su l’unica realtà «immune» al virus: la musica.

I Solisti della Ma.Ma. Òrchestra, formazione di giovani talenti dell’associazione Matteo Mastromarino di Statte, presenta il progetto «La distanza dei suoni», con la prestigiosa elaborazione musicale del Maestro Peppe Vessicchio e che punta sull’importanza dell’accordo. Nella vita, come sul pentagramma. Ecco che nasce un inedito videoclip che racconta del raffronto tra il risultato dell’esecuzione simultanea delle note sugli spartiti, distanziate fra loro, e il distanziamento fisico che stiamo vivendo in questi mesi. E il valore aggiunto all’armonia è dato non dalla vicinanza dei suoni, ma dal loro ordine sul pentagramma. In questo modo, ognuno di noi può sentirsi suono e può svolgere il suo piccolo, grande ruolo nella lotta al Coronavirus.

Un cast tecnico e artistico, diretto dal regista Davide Caracciolo, e con «attori per un giorno» i componenti della Ma.Ma. con la direzione artistica della prof.ssa Loredana Chiore e musicale del M° Demetrio Lepore, ha realizzato il videoclip che sarà trasmesso in prima visione sul canale YouTube «Ma.Ma.Orchestra» giovedì 24 dicembre alle ore 12:00.

Set delle riprese il punto vendita Spazio Conad del Centro commerciale «Porte dello Jonio» di Taranto. L’ azienda dell’amministratore delegato Francesco Pugliese testimonia ancora una volta grande vicinanza all’ Orchestra, rivestendo nuovamente il ruolo di main partner. E proprio tra gli scaffali e tra i prodotti, i giovani musicisti Giulia Palagiano, Eleonora M. G. Fanelli, Simone Caracciolo, Carla Notarnicola, Sara Spinelli e Gabriele M. Di Cesare improvvisano un concerto itinerante intervallato da pensieri su questo particolare Natale 2020, con un finale a sorpresa.

«La situazione epidemiologica ci vieta di proporre i tradizionali concerti natalizi dal vivo della Ma.Ma. Òrchestra, quindi questo videoclip sarà il nostro originale regalo di Natale – commenta la prof.ssa Loredana Chiore, presidente dell’associazione musicale Matteo Mastromarino – grande orgoglio è la colonna sonora, elaborata proprio per noi dal Maestro Peppe Vessicchio».

Fondamentale è il supporto di Conad: «Nel video gli strumenti che la pandemia sta, in parte, sottraendo ai nostri allievi, impedendoci di suonare dal vivo, vengono simbolicamente restituiti ai musicisti proprio dagli addetti alla vendita Conad, metafora del grande aiuto che la nostra realtà musicale riceve, ancor di più in questo momento, da parte dell’azienda».

Tutte le fasi di produzione e post produzione del videoclip sono state realizzate rispettando i protocolli sanitari sull’emergenza Covid-19. La colonna sonora è stata registrata in sede con l’applicazione di tutte le prescrizioni in materia.