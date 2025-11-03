Si è tenuta ieri sera, nelle accoglienti Cantine D’Alessandro di Conversano,

l’anteprima ufficiale di “Novello sotto il Castello 2025”, l’evento che da quindici

anni racconta la Puglia attraverso vino, musica, arte e convivialità.

Una serata all’insegna del calore, delle idee e dell’identità condivisa, che ha

anticipato lo spirito e le novità della quindicesima edizione in programma il 14, 15

e 16 novembre 2025 nel centro storico di Conversano.

Novello sotto il Castello, una 15ª edizione dal respiro internazionale

La nuova edizione, in programma dal 14 al 16 novembre 2025, si preannuncia

come la più ricca di sempre: tre giorni di vino, arte, musica e cultura che

animeranno vie e piazze di Conversano.

Tra le novità principali, una line-up internazionale con artisti provenienti da tutta

Europa: dai DJ Carl Bee (Malta) e DJ Fly (Francia) ai gruppi Kalàscima, Suoni

Antichi – I Bottari di Macerata Campania e Conjunto Substantianigra.

Non mancheranno mercatini, laboratori artistici, esposizioni fotografiche e

percorsi esperienziali curati da Fondazione di Comunità d’Arti, Pro Loco

Conversano e Museco.

Il percorso enogastronomico, diffuso tra Piazza Castello, Corso Morea, Villa

Garibaldi e Piazza XX Settembre, offrirà degustazioni di vino novello, specialità

locali e la tradizionale “Castagna Segreta”, simbolo amato della manifestazione.

La giornata di chiusura, domenica 16 novembre, sarà dedicata alle famiglie con Bimbi in Festa e gli spettacoli itineranti della Compagnia Pachamama. Con questa anteprima, Novello sotto il Castello è dunque pronta a rinnovare il suo spirito più autentico: quello di un evento che unisce generazioni, racconta la Puglia più vera e trasforma il vino novello in simbolo di rinascita e condivisione.

A Conversano, ogni calice diventa racconto, ogni suono un invito a celebrare la bellezza del territorio, ogni incontro una scintilla di comunità. E la quindicesima edizione promette di superare ogni aspettativa, con un respiro internazionale e un cuore profondamente locale. Tra le pietre del borgo, la luce dell’autunno e il profumo del mosto, Novello sotto il Castello si prepara ancora una volta a scrivere una storia di festa, orgoglio e appartenenza tutta pugliese.