Notte bianca di Castellaneta per le vie del centro citta’. Venerdì 14 agosto 2020 dalle ore 18.00 alle 02.00 della notte.

Realizzata in collaborazione con la Confcommercio, col Patrocinio dal Comune di Castellaneta, Assessorato alla Cultura e Spettacolo, la Notte Bianca, offrirà il 14 agosto grandi occasioni d’acquisto e affari unici, con prezzi scontatissimi in tutti i negozi.

Ogni via del Centro sarà divisa in piccoli quartieri, nei quali saranno aperti fino a tardi sia i negozi, sia gli stands del Mercatino di Santeramo Antica. Bellissimi artisti di strada si esibiranno tutta la notte e una Street Band, con musica e danze, porterà l’allegria dei suoni per le strade. Piccoli concerti saranno offerti dai bar e sicuramente non mancherà la possibilità di immortalare una emozione con un selfie.

Questa edizione sarà all’insegna della sicurezza, per fronteggiare l’emergenza covid-19. E’ consigliato scaricare l’app “Immuni”, mentre è obbligatorio l’uso delle mascherine e del distanziamento, così come il disinfettarsi le mani. Ormai queste poche regole sono entrate nella nostra routine quotidiana e devono diventare la nostra nuova “normalità”, solo così potremmo tenere sotto controllo il diffondersi del virus e nel contempo essere il più liberi possibile. L’alternativa l’abbiamo vissuta tutti nei mesi precedenti, con la reclusione in casa, che ha portato, oltre ad una crisi economica drammatica, ad una destabilizzazione della nostra indole umana di socializzare e interagire quotidianamente con il prossimo. Anche per questo, più che mai quest’anno, sarà importante spendere nei negozi e trovare la spensieratezza di regalarsi una risata o assaggiare qualche prelibatezza locale.