Giovedì 24 novembre alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, nuovo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2022/2023. In programma l’attesissimo “Noa Live”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, direttore artistico della rassegna musicale che celebra i trent’anni dell’ICO tarantina.

Noa torna ad esibirsi a Taranto, dopo qualche anno. Un ritorno a grande richiesta, come quello di altri artisti che hanno partecipato all’affermazione di una serie di appuntamenti che negli anni hanno contribuito ad affermare ad alti livelli l’attività orchestrale che, nel tempo, ha saputo declinarsi oltre che con lirica e opere, anche con rock e pop.

«Trent’anni di concerti, di musica – dichiara Romano – ma anche trent’anni di progetti incredibili che saranno rievocati in questa Stagione; mi piace ricordare che l’Orchestra oltre a produrre musica è impegnata in progetti di formazione, giovanili, di residenza, ricerca, sperimentazione; vogliamo continuare a dare armonia, ma soprattutto serate indimenticabili e regalare alla città un’identità straordinariamente culturale, cosa che facciamo con eventi che partono dalla tradizione e vanno verso una sperimentazione che segna un avvicinamento dei giovani; per i trent’anni, oltre ad una rassegna che resterà negli annali, stiamo pensando ad una serata speciale nel corso della quale premiare i nostri abbonati più affezionati».

Noa

Radici e un’educazione che abbracciano Yemen, Israele e Stati Uniti, Achinoam Nini più nota come Noa, è una cantante, compositrice, poetessa e percussionista. Ha pubblicato quindici album internazionali ed è stata ospite di molti dei palcoscenici più importanti e prestigiosi del mondo, ma anche della Casa Bianca e di tre papi, condividendo la scena con Pat Metheny e Quincy Jones, leggende come Stevie Wonder, Andrea Bocelli e Sting.

Tra i suoi numerosi riconoscimenti ricordiamo quello di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il ruolo di primo ambasciatore di Israele presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite e quello di sostenitore pubblico di una serie di organizzazioni per i diritti umani e la pace in Israele e all’estero.

Fra gli altri ospiti della rassegna Eventi musicali 2022/2023: Serena Autieri, Elly Suh, Claudio Santamaria, Joseph Calleja, Tony Hadley, Antonella Ruggiero, Lucas Debargue, Stefano Bollani e Hyung-Ki Joo, Giuliana Gianfaldoni. Fra gli altri eventi, tributo ai Queen, alle musiche da Oscar di Dario Marianelli, il Concerto di Natale in chiave reggae e tanto altro ancora.

