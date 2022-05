Quattro appuntamenti tra luglio e agosto compongono la stagione estiva 2022 del Comune di Grottaglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco allestito nelle Cave di Fantiano si alterneranno altrettanti personaggi del mondo dello spettacolo dal vivo tra i più amati del pubblico.

Chiude in bellezza l’estate di Grottaglie il 29 agosto con Nino Frassica in “Nino Frassica& Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000”, un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale alla maniera di Nino Frassica e della sua inesauribile vérve comica.

Nino Frassica & Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000

Nino Frassica, Voce

Ivano Girolamo, Piano e Voce

Natale Pagano, Tastiere

Umberto Bonasera, Chitarra e Voce

Fabrizio Torrisi, Sax

Eugenio Genovese, Basso

Paolo Bonasera, Batteria

Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.