Tra gli eventi più attesi dell’estate a Grottaglie torna Night of Excellence, il consueto appuntamento organizzato dalla Daniel’s Dance School ASD, con la direzione artistica di M. Daniela Crescenzio. L’evento rappresenta la 21ª edizione del Gala della Danza Sportiva e promette ancora una volta uno spettacolo coinvolgente capace di emozionare appassionati di danza, famiglie e turisti.
La manifestazione si svolgerà giovedì 23 luglio 2026, con inizio alle ore 20:30, nella splendida cornice di Piazza Regina Margherita a Grottaglie, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico sotto le stelle. Il Gala rappresenta ormai un evento consolidato dell’estate grottagliese.
La posizione centrale permette di raggiungere facilmente l’evento e offre la possibilità di trascorrere una piacevole serata passeggiando tra locali aperti durante il periodo estivo. Chi arriva da fuori città potrà inoltre approfittare dell’occasione per visitare il suggestivo Quartiere delle Ceramiche e il centro storico di Grottaglie.