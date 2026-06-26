Nel Segno della Notte di Pietro e Paolo a Taranto: tra sacro, magia e tradizioni popolari. Uno spettacolo itinerante nella Città Vecchia di Taranto tra santi, streghe, fantasmi e musica popolare domenica 28 giugno.

La notte dedicata ai Santi Pietro e Paolo è da sempre una delle ricorrenze più affascinanti della tradizione popolare del Sud Italia. A Taranto questa antica ricorrenza rivive grazie allo spettacolo itinerante “Nel Segno della Notte di Pietro e Paolo – Tra Sacro e Magia”, un evento capace di trasportare il pubblico tra storia, folklore, credenze popolari e musica tradizionale. Un appuntamento imperdibile per residenti e turisti che desiderano vivere un’esperienza diversa dal solito nel cuore della Città Vecchia.

Indice

Quando e dove si svolge l’evento

L’appuntamento è fissato per domenica 28 giugno alle ore 19:00, con ritrovo e partenza presso l’Info Point della Taranto Vecchia. Da qui prenderà il via un suggestivo percorso teatrale che accompagnerà i partecipanti lungo gli antichi vicoli del centro storico, trasformando ogni angolo in un luogo ricco di fascino e mistero.

L’iniziativa è organizzata da Tarantinìdion APS in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Taranto APS, con il patrocinio del Comune di Taranto e la partnership di Radio LatteMiele.

Per conoscere altri eventi in Puglia è possibile consultare gli aggiornamenti dedicati alle principali manifestazioni del territorio.

Uno spettacolo itinerante tra storia e magia

Il percorso propone una vera esperienza immersiva, nella quale attori, narratori e musicisti accompagneranno il pubblico attraverso racconti tramandati da generazioni.

Le streghe e gli antichi saperi

Tra le tappe dello spettacolo si parlerà delle misteriose figure femminili che popolavano l’immaginario popolare tarantino. Le antiche guaritrici, le erbe medicinali e le superstizioni saranno protagoniste di racconti capaci di far rivivere usanze ormai dimenticate.

Fantasmi e leggende

I vicoli della Città Vecchia custodiscono numerose storie tramandate oralmente. Fantasmi, anime erranti e misteriosi personaggi accompagneranno il pubblico in un viaggio tra leggenda e realtà.

Il culto dei santi

Grande spazio sarà dedicato alla devozione popolare verso i Santi Pietro e Paolo, figure profondamente radicate nella tradizione religiosa del territorio, con racconti che intrecciano fede, miracoli e cultura popolare.

La musica tradizionale tarantina

Ad arricchire l’atmosfera ci saranno momenti musicali dedicati alla tradizione popolare tarantina, elemento fondamentale dell’identità culturale della città e capace di coinvolgere emotivamente tutti i partecipanti.

Le tradizioni della Notte di San Pietro e Paolo

La notte tra il 28 e il 29 giugno è da sempre considerata una delle più affascinanti del calendario popolare. In molte zone della Puglia si racconta che sia una notte nella quale il confine tra il mondo terreno e quello spirituale diventa più sottile.

Riti propiziatori, racconti di streghe, erbe raccolte al chiaro di luna, antiche credenze contadine e leggende marinare hanno attraversato i secoli arrivando fino ai giorni nostri. Lo spettacolo nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare questo straordinario patrimonio culturale, rendendolo accessibile attraverso una narrazione coinvolgente e suggestiva.

Chi visita Taranto in questi giorni potrà così scoprire un volto diverso della città, fatto di tradizioni popolari, racconti antichi e atmosfere che difficilmente si possono vivere in altri periodi dell’anno.

Per approfondire il territorio e le bellezze della città è possibile leggere anche gli articoli dedicati a Taranto, ricchi di curiosità, itinerari e consigli di visita.

Informazioni, costi e prenotazioni

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro, mentre i bambini fino ai 12 anni partecipano gratuitamente.

L’evento sarà confermato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero WhatsApp 347 9146213.

Perché partecipare

“Nel Segno della Notte di Pietro e Paolo” rappresenta molto più di uno spettacolo: è un viaggio nella memoria collettiva della città, tra fede, mistero, tradizioni e racconti popolari che ancora oggi affascinano grandi e piccoli.

Chi ama il turismo esperienziale, il teatro itinerante, la cultura locale e le antiche leggende troverà in questa iniziativa un’occasione unica per vivere Taranto da una prospettiva completamente diversa, passeggiando nei vicoli della Città Vecchia accompagnati da storie che sembrano prendere vita davanti agli occhi.

Per scoprire altri contenuti dedicati a Taranto, approfondimenti culturali e video sul territorio è possibile visitare GirWebTV.

Prima di partecipare all’evento è sempre consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la propria serata.