I Negramaro tornano a emozionare il pubblico della loro terra con un appuntamento destinato a diventare uno dei momenti più importanti dell’estate in Puglia. Sabato 1 agosto 2026, la celebre band salentina sarà protagonista alle Cave del Duca di Lecce nell’ambito dell’Oversound Music Festival, portando sul palco uno spettacolo ricco di emozioni, grandi successi e nuove sonorità.

Per gli amanti della musica dal vivo e per chi è alla ricerca dei migliori eventi in Puglia, questa rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una notte speciale sotto le stelle del Salento.

Indice

Quando si svolge il concerto dei Negramaro

L’appuntamento è fissato per sabato 1 agosto 2026 alle ore 21:30. La data leccese rappresenta uno degli eventi più significativi dell’intero tour estivo della band e assume un valore speciale perché segna il ritorno dei Negramaro nella loro terra d’origine.

Il pubblico potrà assistere a uno show che ripercorrerà oltre vent’anni di carriera, con brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che continuano a essere amati da diverse generazioni. (Cave del Duca)

Dove si trova la location del concerto

Il concerto si svolgerà presso le Cave del Duca, una delle location più suggestive del Salento, situata a Lecce. Questo spazio nasce dal recupero di una storica cava di pietra leccese trasformata in un grande teatro naturale capace di ospitare concerti, spettacoli ed eventi culturali di rilievo. (Cave del Duca)

Le pareti di pietra, l’atmosfera unica e il fascino del luogo rendono ogni evento un’esperienza immersiva. Non è un caso che le Cave del Duca siano diventate rapidamente uno dei punti di riferimento per i grandi eventi musicali in Puglia.

Il tour “Una Storia Ancora Semplice Live 2026”

La tappa di Lecce fa parte del tour “Una Storia Ancora Semplice Live 2026”, una tournée che celebra il lungo percorso artistico della band guidata da Giuliano Sangiorgi.

Durante il concerto i fan potranno ascoltare alcuni dei brani più celebri del repertorio dei Negramaro, da “Mentre tutto scorre” a “Nuvole e lenzuola”, passando per “Meraviglioso”, “Parlami d’amore” e molti altri successi che hanno contribuito a rendere il gruppo una delle realtà musicali più importanti del panorama italiano. (Friends & Partners)

Il concerto promette una produzione scenica di alto livello, effetti luminosi spettacolari e tutta l’energia che da sempre caratterizza le esibizioni live della band salentina.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti per il concerto sono già disponibili attraverso i principali circuiti di vendita autorizzati. Sono previste diverse tipologie di accesso, tra cui il settore PIT sotto il palco e il posto unico in piedi. La disponibilità è limitata e, considerata la grande attesa per il ritorno dei Negramaro a Lecce, è consigliabile acquistare i ticket con largo anticipo. (TicketOne)

Gli organizzatori raccomandano di presentarsi con anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo per agevolare le operazioni di ingresso e godersi al meglio l’intera esperienza.

Perché partecipare al concerto dei Negramaro

Vedere i Negramaro in concerto nel Salento significa vivere un evento che va oltre la semplice musica. È il ritorno a casa di una band che ha sempre mantenuto un legame fortissimo con il territorio e con il pubblico pugliese.

L’atmosfera delle Cave del Duca, unita alle emozioni trasmesse dalle canzoni del gruppo, renderà la serata un’esperienza memorabile sia per i fan storici sia per chi desidera assistere per la prima volta a un loro live.

Lecce, inoltre, offre numerose opportunità per trascorrere un intero weekend tra arte, cultura, gastronomia e mare, trasformando il concerto in una perfetta occasione per scoprire il Salento.

Consigli per vivere al meglio l’evento

Per organizzare al meglio la partecipazione al concerto è consigliabile prenotare per tempo eventuali strutture ricettive e pianificare gli spostamenti, soprattutto per chi arriva da fuori provincia.

Prima di partire è sempre utile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da essere preparati alle condizioni climatiche della serata.

Il concerto dei Negramaro alle Cave del Duca si candida a essere uno degli eventi musicali più importanti dell’estate 2026 in Puglia. Una notte di musica, emozioni e orgoglio salentino che richiamerà migliaia di spettatori da tutta Italia per celebrare il ritorno a casa di una delle band più amate del panorama musicale nazionale.