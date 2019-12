Da Venerdì 20 dicembre alle ore 18.00 sino a domenica 22 dicembre a Francavilla Fontana su viale Lilla sono attesi dei mercatini natalizi speciali a cura dell’Associazione Baden in collaborazione con Pro Loco Francavilla Fontana, Unione Pro Loco Italiane, Gal Terra dei Messapi, Duc Città degli Imperiali, Cp Allestimenti, L’Isola che non c’è e Sandro Dell’Aquila Fotografo.

L’evento, intitolato Natale in Lilla, sarà una tre giorni dedicata allo street food, all’artigianato tipico locale e al Sociale. Oltre agli espositori tradizionali, che proporranno prodotti a costi contenuti, è prevista la partecipazione di numerose associazioni di volontariato che potranno farsi conoscere e raccogliere contributi per finanziare le loro attività .

Il villaggio di Babbo Natale

Tra le circa 40 postazioni, spicca il Villaggio di Babbo Natale, con quest’ultimo che dispenserà sorrisi e dolciumi ai più piccini, raccogliendo le loro letterine per i regali. I bimbi potranno anche farsi scattare una foto in compagnia di Santa Claus – foto che verrà stampata e consegnata loro in tempo reale – e scatenarsi ai gonfiabili. I bambini più buoni e fortunati saranno poi estratti a sorte e, nel giorno di Natale, riceveranno a casa i doni direttamente da Babbo Natale.

Intrattenimento per tutti

Nel corso della manifestazione, accompagnata da filodiffusione musicale a tema, si alterneranno esibizioni artistiche, laboratori, competizioni gastronomiche e momenti d’intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano venerdì 20 dicembre la Salento Funk Orchestra e domenica 22 dicembre gli Zampognari in costumi tipici.

Iniziative per il sociale

Il Lilla del titolo dell’evento, oltre a evocare la location dei mercatini, richiama il colore che da qualche anno a questa parte è dedicato alle persone disabili. Il simbolo di inclusione della manifestazione sarà un Babbo Natale in carrozzina che affiancherà quello tradizionale e si aggirerà per gli stand dispensando dolciumi e simpatia. Natale in Lilla è una iniziativa inserita nel cartellone “Incanto di Natale” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco ed il Maff.