Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: “Natale di Note”, lo spettacolo musicale promosso da AutisticaMente Logos, giunto alla sua 3ª edizionee ormai diventato un momento di condivisione, emozione e comunità per il territorio.

L’evento si terrà martedì 16 dicembre alle ore 20.30 nell’Auditorium della Chiesa Sacro Cuore a Statte, trasformato per una sera in un palcoscenico di atmosfere calde e suggestive grazie a un repertorio che spazierà tra christmas songs, pop e jazz, interpretato da artisti, operatori e giovani protagonisti vicini al mondo di AutisticaMente.

A condurre la serata sarà Marcello Caricasole, voce nota e apprezzata del panorama locale, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale capace di unire festa, riflessione e solidarietà.

“Natale di Note” è molto più di un concerto: è un progetto che nasce dal desiderio di rafforzare il legame tra arte, musica e inclusione, portando sul palco le emozioni e il valore umano che ogni giorno animano il lavoro educativo di AutisticaMente Logos.

La manifestazione rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare la presenza delle famiglie, degli operatori e di tutti coloro che, con impegno e sensibilità, sostengono le attività dell’associazione.

L’ingresso è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti.