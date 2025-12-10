Le storiche bande cittadine “S. Cecilia” e “G. Paisiello” tornano a diffondere l’atmosfera del Natale negli istituti comprensivi di Taranto, con un percorso musicale che nei giorni 10, 11, 16 e 17 dicembre 2025 attraverserà tutti i quartieri della città — dalla Città Vecchia a Paolo VI, da Talsano a Salinella, fino a Tre Carrare-Solito.

Le bande eseguiranno le più celebri pastorali natalizie, regalando agli alunni e alle comunità scolastiche momenti di spirito natalizio, emozione e partecipazione collettiva.

I musicisti saranno diretti dal M° Vincenzo Simonetti per la Banda “G. Paisiello” e dal M° Giuseppe Gregucci per la Banda “S. Cecilia”, in brevi esibizioni itineranti che animeranno cortili e spazi scolastici, trasformandoli in piccoli palcoscenici di festa.

L’iniziativa, inserita nel programma delle manifestazioni natalizie promosse dal Comune di Taranto, nasce con l’obiettivo di portare nelle scuole la magia del Natale attraverso la musica e la tradizione bandistica tarantina, simbolo di identità e comunità.

«La tradizione bandistica tarantina è una parte preziosa della nostra identità collettiva – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone –. Portare le bande tra i bambini significa far vivere loro un’esperienza autentica di festa e appartenenza. La musica è un linguaggio universale che unisce e ci ricorda quanto sia bello crescere insieme, condividendo emozioni e tradizioni. È questa la vera essenza del Natale: ritrovarsi nella gioia e nella bellezza dello stare insieme. Ogni anno, grazie alla collaborazione di tutti, Taranto rinnova una tradizione che è insieme musica, educazione e comunità».