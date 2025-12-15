Il Comune di Taranto presenta il calendario degli eventi natalizi che animeranno la città, nell’ambito del programma “Natale a Taranto”. Un cartellone diffuso che coinvolgerà tutti i quartieri, con spettacoli, concerti, iniziative per famiglie e bambini, mercatini, animazione di strada e momenti di solidarietà, per vivere insieme la magia del Natale e valorizzare gli spazi urbani.
Ecco il programma completo degli appuntamenti, con date, orari e luoghi degli eventi dal 15 al 21 dicembre 2025:
- martedì 16 dicembre:
- dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda di Santa Cecilia;
- ore 19, presso Madonna della Fiducia, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Larry Franco (canto jazz);
- mercoledì 17 dicembre:
- dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda di Santa Cecilia;
- ore 9, presso il plesso Consiglio dell’I.C. “Galileo Galilei” nel Quartiere Città Vecchia, Bibliobus Kyma organizzato dalla IV Commissione Servizi del Comune di Taranto;
- ore 16, presso il plesso Consiglio dell’I.C. “Galileo Galilei” nel Quartiere Città Vecchia, rappresentazione teatrale “La Storia di S. Nicola” e pettole e delizie natalizie organizzato dalla IV Commissione Servizi del Comune di Taranto con intervento del CREST Taranto;
- dalle 17 alle 20:45, concerto diffuso con le scuole: dalle 17 alle 17:30 nella Chiesa San Giuseppe (Istituto Carrieri – Colombo); dalle 18:30 alle 19 nel Chiostro Università (Istituto San Giovanni Bosco); dalle 19:15 alle 20 nella Madonna della Salute (Istituto Pirandello e Alfieri); dalle 20:10 alle 20:45 nella Cattedrale – Duomo San Cataldo (Istituti De Carolis e A. Volta);
- ore 19, presso la chiesa Sant’Egidio a Lama, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Larry Franco (canto jazz);
- giovedì 18 dicembre:
- ore 19:30, presso Chiesa San Massimiliano Kolbe, concerto “Dal Classico…al Natale”organizzato da Armonie;
- venerdì 19 dicembre:
- ore 17:30, presso Piazza Sicilia, Mago Maraldo Spettacolo di Magia Comica – “A casa di Babbo Natale” organizzato dal Comune di Taranto;
- ore 18:00 presso Palazzo di città, incontro “Rassegna interdisciplinare incentrata sulla cultura dei diritti, la parità di genere e l’inclusività” organizzato da ART’A.V.A. A.P.S. E.T.S.;
- sabato 20 dicembre:
- dalle 8 alle 12:30, presso Casa Circondariale, concerto della Banda del Paisiello;
- ore 10 presso, presso Cittadella della Carità, concerto “Brillano le trombe: Natale in musica” Jonic Brass Quintet organizzato da APS Le Corti di Taras;
- dalle ore 18:30 alle 20, presso Piazza Maria Immacolata e Via di Palma, Street Band TAKABUM con spettacolo itinerante “Giardino Musicale in movimento”, organizzato dal Comune di Taranto;
- ore 19, presso Chiesa Divin Lavoratore, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e NOTI (coro e pianoforte);
- dalle 19 alle 22, presso BAC-Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte ed esibizioni Disney – Duo Diseney Vocal, organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;
- domenica 21 dicembre:
- dalle ore 09:30 alle 10:30, presso Mercato della Salinella, Street Band TAKABUM con spettacolo itinerante “Giardino Musicale in movimento” organizzato dal Comune di Taranto;
- ore 10, presso Piazza Duomo, “Fiabe al rovescio”, musica, mercatino dell’artigianato e laboratori creativi organizzato da A.P.S C.U.M.M. – Centrascolto Uomini Maltrattanti e Maltrattati A.P.S;
- dalle ore 11 alle ore 13, presso Piazza Giovanni XXIII (Piazza Carmine), “Tombolata di Natale”organizzato da Confapi Taranto, in collaborazione con Confartigianato Taranto e con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Taranto;
- dalle ore 11:30 alle 12:30, presso Parco della Gioia a Talsano, Street Band TAKABUM con spettacolo itinerante “Giardino Musicale in movimento” organizzato dal Comune di Taranto;
- dalle 18 alle 20:30, presso le vie del Borgo, concerto itinerante della Banda di Santa Cecilia;
- dalle ore 18:30 alle 20:30, presso Viale Liguria, Street Band TAKABUM con spettacolo itinerante “Giardino Musicale in movimento” organizzato dal Comune di Taranto;
- ore 19, presso Chiesa Regina Pacis (Lama), concerto Orchestra “Andres Segovia” organizzato dall’Associazione Guitar Artium;
- ore 19:30, presso Chiesa Madonna dell’Addolorata, Concerto di Natale organizzato da Armonie;
- dalle 19 alle 22, presso BAC- Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte e concerto coro “Gospel Taranto” organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo.