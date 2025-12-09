Il Comune di Taranto presenta il calendario degli eventi natalizi che animeranno la città, nell’ambito del programma “Natale a Taranto”. Un cartellone diffuso che coinvolgerà tutti i quartieri, con spettacoli, concerti, iniziative per famiglie e bambini, mercatini, animazione di strada e momenti di solidarietà, per vivere insieme la magia del Natale e valorizzare gli spazi urbani.

Ecco il programma completo degli appuntamenti, con date, orari e luoghi degli eventi dal 9 al 14 dicembre 2025:

martedì 9 dicembre:

ore 19, presso Chiesa SS. Crocifisso, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Maria Grassi;

mercoledì 10 dicembre:

dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda del Paisiello;

ore 19, presso la Concattedrale, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Larry Franco (canto jazz);

giovedì 11 dicembre:

dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda del Paisiello;

alle 18, nella sala convegni Dipartimento di Salute Mentale via SS. Annunziata, incontro “Le corde dell’Anima” organizzato da Armonie;

ore 19, presso la Chiesa SS. Crocifisso, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Maria Grassi;

venerdì 12 dicembre:

ore 11:30, presso il San Paolo Dolphin Refuge, calata in mare dei manufatti e posizionamento del presepe sottomarino organizzato da Jonian Dolphin Conservation ETS;

ore 17, presso Biblioteca P. Acclavio, incontro “Rassegna interdisciplinare incentrata sulla cultura dei diritti, la parità di genere e l’inclusività” organizzato da ART’A.V.A. A.P.S. E.T.S.;

dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda del Paisiello;

sabato 13 dicembre:

dalle 19 alle 22, presso BAC-Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte, trampolieri, spettacolo di bolle “Malafe” organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;

ore 20:30, presso Concattedrale Gran Madre di Dio, concerto di Natale organizzato dall’Associazione Orchestra della Magna Grecia;

domenica 14 dicembre:

ore 11:15, presso MarTA, concerto Gospel Story organizzato dall’Associazione Orchestra della Magna Grecia;

ore 17, presso Biblioteca P. Acclavio, incontro “Rassegna interdisciplinare incentrata sulla cultura dei diritti, la parità di genere e l’inclusività” organizzato da ART’A.V.A. A.P.S. E.T.S..

ore 19, presso Chiesa Corpus Domini nel Quartiere Paolo VI, concerto Orchestra “Andres Segovia” organizzato dall’Associazione Guitar Artium;

dalle 19 alle 22, presso BAC-Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte e canti di Natale live “Art Voice” organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;