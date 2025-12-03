Il Comune di Taranto presenta il calendario degli eventi natalizi che animeranno la città, nell’ambito del programma “Natale a Taranto”. Un cartellone diffuso che coinvolgerà tutti i quartieri, con spettacoli, concerti, iniziative per famiglie e bambini, mercatini, animazione di strada e momenti di solidarietà, per vivere insieme la magia del Natale e valorizzare gli spazi urbani.

Ecco il programma completo degli appuntamenti, con date, orari e luoghi degli eventi dall’1 all’8 dicembre 2025:

venerdì 5 dicembre:

passeggiata di comunità “Tamburi un natale che unisce” organizzato da Confcooperative e CSV Taranto;

ore 17, presso sede Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Via Duomo, incontro “Ricomporre Frammenti Trame e tessuti per la parità di genere” organizzato da Associazione “Io ci provo”;

ore 19:30, presso Chiesa Santa Lucia in Via Millo, concerto “In pratica…è Natale!” organizzato da Armonie;

sabato 6 dicembre:

ore 17:30, presso Centro Polivalente Giovanni Paolo II in Via Lisippo nel Quartiere Tamburi, rappresentazione teatrale Hamelin organizzato da Soc. Coop. a r.l. C.R.E.S.T.;

dalle 19 alle 22, presso BAC-Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte, Concerto “Candy Shop Vocal Trio” organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;

domenica 7 dicembre: