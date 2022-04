Al Mysterium Festival le musiche di Strauss e Brahms, e non solo, nel programma musicale “Un amore di musica”, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con il soprano Martina Gresia.

Doppio appuntamento all’interno della rassegna Mysterium Festival, lunedì 4 alle 20.00 nella Chiesa San Massimiliano Kolbe, e martedì 5 aprile, stessa ora, nella Chiesa di San Francesco. Fra i brani in programma, “Vier letzdte lieder” di Richard Strauss e “Ouverture Tragica Op. 81” di Johannes Brahms. Fra i brani in programma, composizioni dello stesso Lomartire (A better april) e Silvia Colasanti (Cede pietati, dolor – Le anime di Medea).

Vier letzte Lieder (Quattro ultimi lieder), è un ciclo di lieder per soprano e orchestra composti da Richard Strauss tra il 1946 e il settembre 1948. Questo titolo è postumo, e fu attribuito al ciclo dall’editore. La prima esecuzione avvenne a Londra alla Royal Albert Hall nel maggio 1950, interpreti il soprano Kirsten Flagstad e l’orchestra Philharmonia diretta da Wilhelm Furtwängler. Il ciclo è costituito da: Frühling («Primavera»); September («Settembre»); Beim Schlafengehen («Andando a dormire»); Im Abendrot («Al tramonto»).

L’Ouverture tragica op. 81 è stata scritta da Johannes Brahms durante l’estate del 1880. Una performance standard dura, generalmente, tra i dodici ed i quindici minuti. Brahms scelse il titolo “Ouverture tragica” per enfatizzare il severo e tormentato tema di questa composizione, un movimento sinfonico a sé stante, in forte contrasto con l’esuberanza di un altro pezzo che scrisse nello stesso anno (Akademische Fest-Ouverture op. 80)

Dirige, si diceva, il Maestro Maurizio Lomartire, tarantino, tra i direttori d’orchestra dell’Orchestra Magna Grecia, compositore-arrangiatore, violinista, docente del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari. Romana, Martina Gresia, soprano, vince numerosi premi nazionali e internazionali. Nel 2018 il suo debutto all’Arena di Verona; nel gennaio 2019 debutta interpreta Mimì ne “La Bohème” di Puccini, diretta da Gianna Fratta. A settembre dello scorso anno, l’invito al Teatro Petruzzelli di Bari per debuttare il ruolo di Donna Anna nel “Don Giovanni” Mozart.

Ingresso libero su prenotazione. Richiesti: green pass e mascherina Ffp2. Info: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935); prenotazione possibile anche sul sito eventbrite (www.eventbrite.it).