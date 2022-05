Per Manduria Estate 2022 è in programma “Famiglie al Centro”, grande festa con musica, spettacoli e Artisti di Strada.

Venerdi 3 Giugno: Attrazione per i più piccoli con Mago Lele, e la strepitosa Conturband itinerante per le vie del centro, venerdì 3 giugno a Manduria, a partire dalle 20.30, lungo il Corso principale con capatina nel centro storico. La postazione di Mago Lele sarà nei pressi di “Pane e Vino”, lungo il corso. Accesso libero, info: 368.7305100.

Quando la PIAZZA si trasforma a ritmo di MUSICA. La CONTURBAND è una MARCHING BAND costituita da 15 elementi fra fiati e percussioni. Non una generica STREET BAND, ma una formazione che fa degli arrangiamenti musicali ricercati e delle coreografie di alto impatto visivo il suo punto di forza.

Sabato 4 Giugno Grande Festa con Artisti di Strada: 4 postazioni nel centro di Manduria, spettacoli a partire dalle 20.30 con giocoleria, clownweria, danza aerea, spettacoli di fuoco e magia. Accesso libero, info: 368.7305100.

MR. BIG CIRCUS

Un cabaret in cui le arti circensi diventano il “trampolino di lancio” per un’esilarante comicità! Mr. Big è un clown “contemporaneo”, non indossa parrucca e naso rosso, ma veste elegantemente come si usa nei grandi cabaret, perché è così che si presenta al pubblico, un’ artista di fama internazionale. Il suo si potrebbe definire uno spettacolo di “Giocoleria Comica”: clave, coltelli, palline e cappelli sono protagonisti dello show, insieme ai numeri di giocoleria con il fuoco ed equilibrismo su MiniBike, ma il Mr Big Circus Cabaret non si ferma alla sola tecnica circense. Mr.Big non ha “peli sulla lingua” e non risparmia nessuno dalla sua ironia, grandi e piccoli, in lui troverete lo spirito e il sarcasmo del giullare di corte uniti alla verve dell’attore di cabaret, la battuta pronta, la lingua alle volte tagliente, una spiccata capacità di improvvisare.

DELY DE MARZO FIRE SHOW

Spettacolo di fuoco grottesco e intrigante, che gioca sull’interazione diretta con il pubblico. Un connubio tra la classica figura paradossale e bizzarra in stile felliniano e la più rappresentativa e seriosa arte della focoleria internazionale, esibizione unica nel suo stile e senza un tempo ben definito. Le performance comprendono nell’esibizione diverse evoluzioni di controllo e manipolazione dell’elemento, passando da fontane di fuoco, pioggia di gocce infuocate, scintille strabilianti e la più classica delle evoluzioni come mangia fuoco e sputa fuoco. Performance dai toni in stile “Circo nero” e dalle musiche dark cabaret e folk.

FASHIONISSIMA ME

Spettacolo di acrobatica aerea. Profumi, trucchi, vestiti… Tutto quello di cui una donna non può fare a meno… La bellezza esteriore… La perfezione dell’aspetto fisico… In una società fatta solo di apparenze, IlAria con la sua stravaganza vi porterà con lei, nel suo controverso mondo, tra un’acrobazia ed un’altra. Uno spettacolo delirante che unisce la tecnica della giocoleria a quella del twirling, mescolandole al teatro di strada e che lascerà il pubblico con il fiato sospeso durante i numeri di acrobatica aerea (trapezio statico e tessuto aereo).

IL GRANDE LEBUSKI SHOW

Spettacolo comico di teatro di strada. Il Grande Lebuski, personaggio eccentrico e stravagante, con le sue abilità clownesche mescolate a tecniche circensi (giocoleria, equilibrismo, acrobatica) e al cabaret cattura costantemente il pubblico facendolo entrare nel suo mondo bizzarro. Un cerchio di gente in cui la risata diventa presto contagiosa grazie ad un susseguirsi di gags e difficoltà. La ricerca dell’equilibrio è la costante di tutto lo spettacolo, dalle verticali sopra alti bauli, al monociclo, alla giraffa alta 2 metri; ma la vera protagonista dello spettacolo è Graziellina, una minibici alta 30 cm, con la quale affronterà le salite più impervie. Equilibri su alti equilibri lasciano il pubblico affascinato nel vedere Il Grande Lebuski giocolare con clave e torce sulla giraffa tenendo un oggetto in equilibrio sul naso. Un’ elevata e coinvolgente comicità che, parodiando l’uomo ed i suoi comportamenti, ci mostra la verità e l’aspetto clownesco che c’è in ognuno di noi.