In occasione del 100° anniversario della morte di Rodolfo Valentino, la Fondazione Rodolfo Valentino inaugura a Castellaneta il ciclo di appuntamenti dedicati al grande divo del cinema muto con “M.U.V. IN LOVE”, un’iniziativa pensata per celebrare la passione, l’amore e il mito intramontabile di Rudy.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, presso il MU.V. Museo Valentino Castellaneta (Via Vittorio Emanuele 119), sarà proiettato il video “Rudy’s Kisses – I baci di Rudy”, un racconto per immagini che accompagna il pubblico in un viaggio tra i baci più celebri e il fascino senza tempo di Rodolfo Valentino, simbolo eterno di romanticismo e seduzione.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Fondazione per ricordare, a cento anni dalla scomparsa, una figura che ha segnato la storia del cinema e dell’immaginario collettivo internazionale.

Ingresso e informazioni utili

Date: 14–15 febbraio 2026

Luogo: MU.V. Museo Valentino Castellaneta, Via Vittorio Emanuele 119, Castellaneta

Proiezione: “Rudy’s Kisses – I baci di Rudy”

Ingresso gratuito: esclusivamente dalle ore 19:00 alle ore 20:00

Negli altri orari: accesso con biglietto secondo tariffazione del Museo; per le coppie è prevista una tariffa promozionale dedicata.

Un’occasione per vivere il fascino di Rodolfo Valentino tra cinema e romanticismo, con una proiezione speciale al MU.V. Museo Valentino Castellaneta.