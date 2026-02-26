Museo MArTA di Taranto gratis domenica 1 marzo. Torna la domenica gratuita nei musei e nei siti archeologici statali e quindi anche all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
Una giornata di festa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo a cui aderiscono anche molti musei comunali in tutta Italia.
In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali.
https://museotaranto.cultura.gov.it/it/orari-e-tariffe/