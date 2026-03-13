Sarà inaugurata alle ore 18 di sabato 14 marzo, nell’atelier della “Bottega Mastro” a Grottaglie, la XII edizione della mostra d’arte “Mulieribus”, organizzata da ormai tredici anni in occasione della Giornata internazionale della donna.

Quest’anno, il patron dell’evento, il professor Oronzo Mastro, ha voluto raccontare le donne ed i loro tormenti sociali, attraverso un’immagine femminile fondamentale nella sua vita: quella di sua madre immortalata in un ritratto del maestro stesso. Una figura, quella della mamma, basilare nell’esistenza di ognuno di noi e dal forte significato simbolico e allo stesso tempo concreto e attuale. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui le discriminazioni, le violenze, i soprusi sono aumentati in maniera esponenziale, la “madre” diviene simbolo della più alta espressione d’amore verso i figli e di sofferenza per i figli in tutto il mondo.

Saranno numerosi i partecipanti, provenienti da tutta Italia, che esporranno le proprie opere: Maria Aloi, Dany Bigotta, Barbara Bovio, Alfredo Caldiron, Maria Giovanna Campagnolo, Luciana Casatti, Eugenio Cerrato, GP Colombo, Federica De Icco, Giacomo Di Castri, Giuseppe Esposito, Antonio Favale, Adele Filomeno, Domenico Galeone, Mirella Gelmetti, Giannina Gobatto, Rita Intermite, Ingrid Eleni Kuris, Giovanni Lenti, Rosy Mantovani, Giulia Marchesani, Francesco Mastro, Oronzo Mastro, Pionono Mazza, Enrico Meo, Flavia Neglia, Ciro Occhibianco, Alberto Petrelli, Giovanni Pignatelli, Antonella Preti, Addolorata Puntillo, Tina Quaranta, Fausta Roussier Fusco, Mauro Roussier Fusco, Enza Schiavone, Mena Semioli, Grazia Simeone, Giovanni Spagnuolo, Pespi Stefani, Lidia Tangianu, Irene Vaglia.

Oltre ad ospitare i lavori di artisti conosciuti a livello nazionale, la collettiva è anche un’occasione per scoprire nuovi talenti artistici.

All’inaugurazione interverranno l’ideatore della mostra, il professor Oronzo Mastro, la co-organizzatrice Anna Rita Palmisani, la professoressa Vincenza Musardo Talò – storico e critico d’arte – e la psicoterapeuta dr.ssa Vitanna Curigliano.

Durante la serata di chiusura del 29 marzo, associazioni, società e singoli cittadini, uniti dall’amore per l’arte e dalla sensibilità nei confronti dell’argomento centrale della mostra, consegneranno una targa di gradimento ad alcuni artisti che espongono le loro opere.

Fino a quella data, si potrà visitare la mostra “Mulieribus – XII edizione” il sabato e la domenica dalle ore 19:00 alle ore 21:00.

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Sponsor dell’evento: “Giuseppe Quaranta – forniture per ceramisti” e il laboratorio teatrale “Teatrando”.